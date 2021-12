Для пространства национальной безопасности: готовность к сопротивлению: обзор 2021 года — Прорыв обороны Прорыв обороны

Вашингтон: Сказать, что это был напряженный год в космосе, — ничего не сказать. Лидеры национальной безопасности боролись над тем, как исправить почти все, что было создано за последние 60 лет — от доктрины до структуры вооруженных сил, классификации угроз и возможностей, интеграции с союзниками и приобретений.

Все эти беспорядки происходят на фоне быстро растущих вызовов со стороны потенциальных противников и растущего коммерческого космического сектора, который с точки зрения инноваций оставляет министерство обороны и разведывательное сообщество в пыли.

Действительно, возможно, самой захватывающей историей года было испытание Китаем нового оружия в космосе (особенности которого остаются неясными из-за секретности как в Вашингтоне, так и в Пекине) и невероятно безжалостное уничтожение Россией низкоземного спутника. Орбита (НОО) находится на высоте, на которой образующийся мусор угрожает экипажу, включая астронавтов, на борту Международной космической станции.

Оба действия потрясли Белый дом, Пентагон и Конгресс. Российское противоспутниковое испытание (ASAT), в частности, из-за возможности последующего ущерба от поля обломков, было осуждено членами кабинета министров, которые присутствовали на первом заседании Национального космического совета при администрации Байдена под председательством вице-президента Камалы Харрис в декабре. 1. Обеспокоенность по поводу последствий мусорного пространства подтолкнула Белый дом Байдена больше, чем какая-либо администрация США за последнее время, к установлению международных стандартов против испытаний и использования разрушительного противоспутникового оружия.

Можно также утверждать, что создание Россией и Китаем космического и контркосмического потенциала оказало большее давление на космические силы, которым едва исполнилось два года, с целью активизировать американскую игру в космосе и действовать быстрее, чтобы уменьшить вопиющие и явные нарушения. долгосрочный. Слабые стороны космической архитектуры для национальной безопасности.

Для начальника отдела космических операций Гая Рэймонда это был год борьбы между конкурирующими приоритетами: необходимость доработать новую организационную структуру и улучшить укомплектование персоналом, чтобы лучше противостоять более сложной космической среде; необходимость поиска способов лучшей защиты устаревших спутниковых систем и возможностей; и необходимость анализа, планирования и составления бюджета для (надеюсь) менее уязвимого и более устойчивого будущего.

В последней миссии Центр анализа космических боевых действий (SWAC) сделал свои первые шаги в направлении разработки планов более гибкой архитектуры, которая начиналась бы с предупреждения о ракетах; В то время как Агентство космического развития заключило контракт на поставку первой партии прототипов спутников на низкой околоземной орбите, чтобы мобилизовать свое видение космической техники для национальной обороны. При этом Соединенные Штаты еще далеки от того, чтобы в настоящее время полагаться на несколько чрезвычайно дорогих и чрезвычайно уязвимых военных спутников почти для каждой крупной миссии.

В то же время Раймонд боролся с не склонной к риску культурой освоения пространства, характеризующейся византийской структурой принятия решений, включающей несколько и перекрывающихся феодальных владений — еще одно наследие прошлого, от которого МО, похоже, не может избавиться, несмотря на осознание этого. лидеры, что это больше не соответствует цели.

Между тем, Конгресс все еще ожидает, когда Пентагон разработает долгожданный план по осуществлению лишь первого шага в упрощении освоения космического пространства: создания единого органа по приобретению космического пространства, независимого от цезаря по приобретению ВВС. По закону это должно произойти до 1 октября 2022 года. Администрация Байдена наконец-то Он назначил на эту должность Фрэнка Калвелли, но ему нужно было надеть гоночную обувь, чтобы соответствовать ожиданиям Конгресса.

Необходимость и сложность реформы в области приобретения космического пространства связана с основополагающими требованиями Пентагона по разъяснению ролей и задач новой военной службы по сравнению с ее братьями и сестрами, особенно военными, — но не менее важны для Национального управления разведки, Национальной службы разведки. Агентство геопространственной разведки, Агентство противоракетной обороны и ПДД. Вспыхнувшая в прошлом году война из-за того, кто отвечает за обеспечение и обеспечение космической разведки, наблюдения и разведки для тактических операций, включая приобретение более дешевых и быстро развертываемых коммерческих возможностей, является лишь одним примером ролей и задач более широких дебатов, которые до сих пор остаются неразрешенный.

Тем временем командующий Космическим командованием США генерал Джеймс Дикинсон также был занят реорганизацией и переосмыслением того, как лучше всего использовать космические операции и лучше защищать их в будущих войнах, что в соответствии с новой концепцией Объединенного боевого командования (JWC) будет сосредоточено на коммуникации. . Ключевой вопрос, который продолжает сбивать с толку его команду, заключается в том, как SPACECOM может и должен интегрировать личный состав Космических сил, Армии, Военно-Морского Флота и ВВС в компоненты для поддержки как своих боевых потребностей, так и потребностей других боевых порядков.

Spacecom также предприняла шаги, чтобы выяснить, как лучше работать со странами-союзниками и странами-партнерами, стремясь фактически включить их в планирование требований, а не полагаться на ленту и клей для объединения сил в кризисных операциях. Этим усилиям также препятствуют строгие политики и процессы космической классификации, которые также, кажется, высечены в камне, несмотря на широко распространенное давление со стороны руководителей Пентагона с целью их возобновления — усилия, возглавляемые давним космическим героем генералом Джоном Хайтеном, который только что ушел в отставку с поста заместителя председателя Объединенный комитет начальников штабов.

Фактически, выход на пенсию Хайтена знаменует собой конец эпохи в сфере национальной безопасности. Он был задействован (часто на месте водителя или очень близко к нему) через несколько предыдущих реорганизаций пространства Министерства обороны: создание первого космического командования в 1985 году; расформирована в 2002 г. и передана оперативная ответственность стратегическому командованию; Платформа Spacecom в августе 2019 года; Различные реорганизации структур снабжения в Министерстве обороны и под руководством Космического командования ВВС; и создание космических сил 20 декабря 2019 года. Хайтен также руководил реализацией JWC, разработкой предпосылок для стратегии совместного управления и контроля во всех доменах (JADC2), ключевым фактором которой является космос.

Хайтен использовал последние месяцы своей службы, чтобы отругать министерство обороны и Конгресс за то, что они недостаточно быстро продвинулись в том, что он явно считает безумной гонкой за то, чтобы опередить потенциальных врагов Америки в космосе. Его откровенное разочарование, в некотором роде, подводит итог году, отмеченному большим количеством пробежек, без каких-либо явных достижений.