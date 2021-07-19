Для северокорейских рабочих Дальний Восток остается неожиданной удачей для них – и для режима Кима | Стиль жизни

ВЛАДИВОСТОК, РОССИЯ – На популярном рекламном сайте в дальневосточном городе Владивосток есть отдельная страница со списками, посвященными северокорейским рабочим, готовым к работе в жилищном строительстве.

Контактная информация в одном из постов привела к тому, что мужчина из Северной Кореи сообщил Washington Post, что он проработал в России «много лет». Он сказал, что мог бы заработать здесь гораздо больше денег, чем в Северной Корее, даже если около половины его доходов будет отдано режиму Ким Чен Ына в Пхеньяне.

«Сумма, которую вы платите, определяется» правительством Северной Кореи, – сказал он. «Если вы много зарабатываете, вы можете много оставить себе. Если вы зарабатываете мало, вы можете оставить себе только немного».

Более чем через год после того, как Совет Безопасности ООН запретил странам принимать северокорейскую рабочую силу режима, северокорейские рабочие по-прежнему находятся во Владивостоке, портовом городе с населением около 600 000 человек, недалеко от границы между Россией и Северной Кореей. Это один из основных плацдармов в мире для северокорейцев, которые могут действовать за пределами страны и обеспечивать Пхеньян потоком иностранной валюты, который помогает поддерживать Кима и его правление.

Несколько российских менеджеров по строительству во Владивостоке заявили, что продолжают работать с северокорейцами, хотя их стало меньше в городе с момента вступления в силу санкций ООН в декабре 2019 года. Пандемия коронавируса закрыла границу между двумя странами месяц спустя.

Россия раскритиковала санкции, но заявила, что будет их соблюдать. В прошлом году Москва признала, что пропустила установленный ООН крайний срок репатриации северокорейских рабочих из-за того, что пресс-секретарь МИД Мария Захарова назвала «объективными трудностями» ограниченных возможностей транспортировки.

Руководители строительства заявили, что северокорейцы – востребованные рабочие, потому что они дешевы, но имеют репутацию хороших работников. Хотя они, как правило, сохраняют конфиденциальность и ограничивают свое взаимодействие с людьми вне работы, они также не боятся работать под открытым небом, размещая объявления о ремонтных тележках в русскоязычной версии Craigslist.

Аналитики считают, что приток иностранных денег от северокорейцев, работающих за границей, имеет жизненно важное значение, поскольку в прошлом году Северная Корея столкнулась с худшей экономической рецессией за более чем два десятилетия. Поступали сообщения о перебоях в подаче электроэнергии и закрытии заводов, и Ким охарактеризовал продовольственную ситуацию в стране как «стрессовую» в прошлом месяце на фоне растущих сообщений о дефиците.

Соединенные Штаты заявили, что, по их мнению, правительство Северной Кореи получало более 500 миллионов долларов в год до санкций ООН от почти 100 000 рабочих за рубежом, в том числе около 50 000 в Китае и 30 000 в России.

Захарова сообщила журналистам в январе 2020 года, что около 1000 северокорейских рабочих остались в России, но «на самом деле они больше не являются рабочими, поскольку срок их разрешения на работу истек, и они не получают никакого дохода в России».

открытый секрет

В отчете от марта 2020 года, представленном российской миссией в ООН, страна сообщила, что 511 граждан Северной Кореи, ранее имевших разрешение на работу, остались, потому что «из-за эпидемии нового коронавируса Пхеньян в одностороннем порядке приостановил транспортное сообщение» с другими странами.

МИД России не ответил на просьбу прокомментировать текущее положение более 500 северокорейцев, оставшихся в России после закрытия границы.

В 2019 году Россия выдала северокорейцам более 16 000 туристических виз и более 10 000 студенческих виз. Согласно статистике МВД России, в 2018 году туристические или студенческие визы получили менее 5 000 северокорейцев. Аналитики считают, что это увеличение указывает на то, что северокорейцы продолжают работать в России, но нелегально.

Артем Лукин, исследователь международных отношений из Владивостокского федерального университета на Дальнем Востоке, сказал, что Россия заинтересована в поддержке правления Кима. По словам Лукина, если две Кореи однажды объединятся, это будет означать присутствие главного союзника Соединенных Штатов на границах России.

Он добавил, что закрытие глаз на северокорейских рабочих, которые все еще находятся в стране, – это способ для Москвы поддерживать контакты с Пхеньяном.

«Не секрет, что многие северокорейцы продолжают работать», – сказал Лукин. «Но несколько лет назад, если бы вы гуляли по улицам Владивостока, вы бы видели много северокорейцев. Теперь я вижу их время от времени, но не так много, как раньше».

В ответ на сообщение The Post северокорейский мужчина, разместивший в Интернете объявление о работе в строительстве, сказал, что находится в России по студенческой визе. Согласно статистике Министерства внутренних дел, число северокорейских иммигрантов в Россию в прошлом году упало ниже 4000 человек из-за ограничений на поездки из-за коронавируса. Около 2600 человек приехали по студенческой визе.

Долгий рабочий день, низкая оплата, плохая безопасность

Выбор работы за границей – это престижная и редкая возможность для северных корейцев улучшить жизнь своих семей дома. Но эксперты говорят, что условия труда печально известны, с потенциально долгим рабочим днем, низкой заработной платой и плохой безопасностью. Теперь, когда они работали без документации, внешним наблюдателям было трудно связаться с ними.

Опасность коронавируса делает их ситуацию еще более ужасной, потому что они с меньшей вероятностью получат средства индивидуальной защиты, не говоря уже о вакцинах.

Светлана, русская хозяйка корейского ресторана во Владивостоке, сказала, что северокорейские серверы работают сверхурочно семь дней в неделю. Но она предположила, что молодые женщины получали изрядную часть своей зарплаты, потому что заметила, что они покупают дорогую косметику и одежду.

Светлана отказалась назвать свою фамилию, опасаясь репрессий со стороны работодателя. После обращения к The Post северокорейские серверы заявили, что не могут комментировать без разрешения своего северокорейского менеджера, который отказался. Светлана сказала, что серверам обычно не разрешается общаться ни с кем, кроме персонала ресторана.

Светлана сказала, что женщины часто спрашивают ее о различиях между их культурами. Например, она сказала, что они «шокированы» тем, что она живет со своим парнем.

«Мне интересно, как они там живут, какие правила, а какие нет», – сказала Светлана. «Но когда я их спрашиваю, они просто говорят:« Все в порядке ». Поэтому, несмотря на то, что мы в России и они должны чувствовать себя здесь в безопасности, разговоров пока нет. Они действительно конфиденциальны».

Кан Донг-ван, северокорейский эксперт из Университета Донг-А в Пусане, Южная Корея, в конце декабря 2019 года отправился во Владивосток, чтобы узнать, что случилось с северокорейскими рабочими после установленного срока для возвращения домой.

«Были северокорейцы, которые приехали в Россию из Северной Кореи, – сказал Канг. «Я сам их видел».

«Северная Корея и Россия построили прочные отношения на протяжении многих лет», – добавил он. «России трудно отказаться, когда Северная Корея хочет отправить туда рабочих».

Ким сообщил из Сеула.