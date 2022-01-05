Для сложного русского региона Сталин был местным героем

ВЛАДИКАВКАЗ, Северная Осетия — На удаленной горной дороге, недалеко от глянцевого горнолыжного курорта, глаза прикованы к трафарету худшего тирана Советского Союза, тупо смотрящего за пределы скалы. Его голова и плечи, щедро покрытые усами, подвесками и золотыми трубками, возвышались на четыре метра в высоту, над проходом внизу. Сталина, которого запретили осуждать после смерти его преемника Никиты Хрущева в 1956 году, снова стало привычным зрелищем в пустынных долинах и на возвышающихся вершинах этого уголка российского Северного Кавказа. Но, несмотря на рост репутации диктатора в России в последние годы, Северная Осетия — 700 000 жителей страны на юге — делает все возможное в пользу Сталина. В этой небольшой автономной республике есть около тридцати общественных памятников Сталину — больше, чем в любом другом регионе России, — и его портрет часто встречается в домах и на предприятиях. «В Осетии у каждого свой Сталин», — сказала Индира Каполаева, видная местная активистка, присоединившаяся к небольшой, жесткой сталинистской политической партии «Коммунисты России». «Для некоторых он был одним из главных теоретиков марксизма-ленинизма. Для других он был талантливым менеджером или победителем войны.

У магазина детской одежды «Владиковская» висит портрет Сталина.

Феликс Лайт / Доктор медицины



Жалко, что Сталина больше нет. В Северной Осетии, окраинном регионе, который пережил самый серьезный экономический спад в России и этнические конфликты после распада Советского Союза, воспоминания о советской индустриализации, образовании и программах социального обеспечения вызывают ностальгию. По словам Каполаевой, даже жестокое руководство Сталина считается утерянной эрой порядка. «Если кто-то ссорится с соседом, он часто скажет:« Жаль, что Сталина сейчас нет рядом! » По какой-то причине они думают, что он уверен, что его накажут в соседнем доме », — сказал он. Это история, которая резонирует по всей стране. Хотя Кремль так и не реабилитировал его полностью после осуждения Сталина, он хотел бы подчеркнуть, что в последние годы это было расценено как успешный рекорд военного лидерства, промышленного прогресса и внешнеполитических достижений. Между тем количество миллионов убитых в ходе чисток, испытаний и голодоморов, проводимых Сталиным, сократилось.

Происхождение Сталина — распространенное мнение в осетинских семьях.

Феликс Лайт / Доктор медицины



Исторический ревизионизм в Кремле нашел отклик в более широком сообществе. Июнь 2021 г. голосование Согласно независимому опросу Левада-центра, большинство россиян положительно относятся к Сталину. Другой ОпросЭтот снимок, сделанный в мае прошлого года, показал поддержку памятников Сталину: 48% россиян поддержали их установку и только 20% выступили против. В Осетии, однако, память о Сталине, пусть даже с горячим историческим скептицизмом, также выигрывает от чувства преданности родному городу. Иосиф Тукашвили родился в 1878 году. Многие осетины считают, что Иосиф Тукашвили родился в 1878 году на окраине Южной Осетии, которая тогда еще не была признана в современной Грузии городом со смешанным расовым составом. Осетины подчеркивают, что характерная грузинская фамилия Сталина — это грузинизированная форма Джугаева, распространенной осетинской фамилии. Хотя нет никаких доказательств того, что Сталин, грузин, был идентифицирован как осетин или говорил на этом языке, западные и российские историки признали, что отец Сталина, сапожник Безариан Тукашвили, мог иметь какие-то осетинские корни.

Даже в самых маленьких осетинских деревнях есть памятники Сталину.

Феликс Лайт / Доктор медицины



В Чинвали, столице Южной Осетии, самопровозглашенного государства, признающего большую часть мира частью Грузии, власти вернули городу советское название Сталин в 2020 году, где якобы появились осетинские предки Сталина. Ритуальные аппликации. Улица Сталина, главная магистраль города, была одной из немногих дорог, которые когда-то широко вернули себе имя в коммунистическом лагере. По обе стороны границы появление Сталина — обычное явление в осетинских семьях, которое часто демонстрируют вместе с уважаемым национальным поэтом Коста Гедагуро. Широкая преданность Сталину превратила Северную Осетию в оплот движения теории заговора, известного как «Советские граждане». Верит Советский Союз по-прежнему легален, а постсоветская Россия — незаконный угонщик. «Осетины — очень близкие люди», — сказала активистка Каполаева. «Если кто-то из нас добьется известности и славы, нация даст ему признание, которого они заслуживают».

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Скульптор Ибрагим Каев потратил большую часть прошлого года на свою последнюю статую Сталина.

Феликс Лайт / Доктор медицины



Следуя по стопам Сталина в Северной Осетии, это помогло развить редкую экспортную отрасль в одном из беднейших регионов России. Вот уже несколько лет местные художники являются одними из лучших производителей памятников Сталину по всей России и бывшему Советскому Союзу. В 2019 году было официально зафиксировано 140-летие диктатора — Празднуется Концерт и народный танец в Северной Осетии — привезено Волна новых статуй Сталина По всей России многие из них созданы осетинскими мастерами. В мастерских Союза художников Северной Осетии во Владивостоке, региональной столице, оборудование Сталина — это большой бизнес, где продаются статуи, статуи и даже посмертные маски диктатора. Большинство статуй Сталина, изготовленных здесь, легкие, массового производства, сделаны из глины, оштукатурены бронзовой краской и больше кулака, но иногда бывают и более тяжелыми. Скульптор Ибрагим Каев, 42 года, весь последний год носил свою последнюю статую генерализма в форме Сталина в полный рост и в униформе, которая вдвое превышала рост самого Кайе. Созданный Дзамболатом Тедеевым, главным тренером сборной России по вольной борьбе, законченный памятник будет установлен в родном городе Теде в Южной Осетии. Выступая в своей мастерской для Moscow Times, Каев, джентльмен с мягкой улыбкой, похвалил военное руководство и политику индустриализации своих граждан, признав при этом неприятные стороны своего наследия. «Конечно, были репрессии, но вы должны помнить, что он делал невероятные вещи для людей», — сказал Каев, слегка пожав плечами. Мой дед воевал и не сказал ни слова против Сталина.

Статуя Гейл Сталин в два раза выше.

Ибрагим Хаев / Личный архив

