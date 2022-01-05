Для сложного русского региона Сталин был местным героем

ВЛАДИКАВКАЗ, Северная Осетия — На удаленной горной дороге, недалеко от глянцевого горнолыжного курорта, глаза прикованы к трафарету худшего тирана Советского Союза, тупо смотрящего за пределы скалы. Его голова и плечи, щедро покрытые усами, подвесками и золотыми трубками, возвышались на четыре метра в высоту, над проходом внизу.
Сталина, которого запретили осуждать после смерти его преемника Никиты Хрущева в 1956 году, снова стало привычным зрелищем в пустынных долинах и на возвышающихся вершинах этого уголка российского Северного Кавказа.
Но, несмотря на рост репутации диктатора в России в последние годы, Северная Осетия — 700 000 жителей страны на юге — делает все возможное в пользу Сталина.
В этой небольшой автономной республике есть около тридцати общественных памятников Сталину — больше, чем в любом другом регионе России, — и его портрет часто встречается в домах и на предприятиях.
«В Осетии у каждого свой Сталин», — сказала Индира Каполаева, видная местная активистка, присоединившаяся к небольшой, жесткой сталинистской политической партии «Коммунисты России».
«Для некоторых он был одним из главных теоретиков марксизма-ленинизма. Для других он был талантливым менеджером или победителем войны.
Жалко, что Сталина больше нет.
В Северной Осетии, окраинном регионе, который пережил самый серьезный экономический спад в России и этнические конфликты после распада Советского Союза, воспоминания о советской индустриализации, образовании и программах социального обеспечения вызывают ностальгию.
По словам Каполаевой, даже жестокое руководство Сталина считается утерянной эрой порядка.
«Если кто-то ссорится с соседом, он часто скажет:« Жаль, что Сталина сейчас нет рядом! » По какой-то причине они думают, что он уверен, что его накажут в соседнем доме », — сказал он.
Это история, которая резонирует по всей стране. Хотя Кремль так и не реабилитировал его полностью после осуждения Сталина, он хотел бы подчеркнуть, что в последние годы это было расценено как успешный рекорд военного лидерства, промышленного прогресса и внешнеполитических достижений. Между тем количество миллионов убитых в ходе чисток, испытаний и голодоморов, проводимых Сталиным, сократилось.
Исторический ревизионизм в Кремле нашел отклик в более широком сообществе. Июнь 2021 г. голосование Согласно независимому опросу Левада-центра, большинство россиян положительно относятся к Сталину.
Другой ОпросЭтот снимок, сделанный в мае прошлого года, показал поддержку памятников Сталину: 48% россиян поддержали их установку и только 20% выступили против.
В Осетии, однако, память о Сталине, пусть даже с горячим историческим скептицизмом, также выигрывает от чувства преданности родному городу.
Иосиф Тукашвили родился в 1878 году. Многие осетины считают, что Иосиф Тукашвили родился в 1878 году на окраине Южной Осетии, которая тогда еще не была признана в современной Грузии городом со смешанным расовым составом.
Осетины подчеркивают, что характерная грузинская фамилия Сталина — это грузинизированная форма Джугаева, распространенной осетинской фамилии.
Хотя нет никаких доказательств того, что Сталин, грузин, был идентифицирован как осетин или говорил на этом языке, западные и российские историки признали, что отец Сталина, сапожник Безариан Тукашвили, мог иметь какие-то осетинские корни.
В Чинвали, столице Южной Осетии, самопровозглашенного государства, признающего большую часть мира частью Грузии, власти вернули городу советское название Сталин в 2020 году, где якобы появились осетинские предки Сталина. Ритуальные аппликации.
Улица Сталина, главная магистраль города, была одной из немногих дорог, которые когда-то широко вернули себе имя в коммунистическом лагере.
По обе стороны границы появление Сталина — обычное явление в осетинских семьях, которое часто демонстрируют вместе с уважаемым национальным поэтом Коста Гедагуро.
Широкая преданность Сталину превратила Северную Осетию в оплот движения теории заговора, известного как «Советские граждане». Верит Советский Союз по-прежнему легален, а постсоветская Россия — незаконный угонщик.
«Осетины — очень близкие люди», — сказала активистка Каполаева.
«Если кто-то из нас добьется известности и славы, нация даст ему признание, которого они заслуживают».
Следуя по стопам Сталина в Северной Осетии, это помогло развить редкую экспортную отрасль в одном из беднейших регионов России.
Вот уже несколько лет местные художники являются одними из лучших производителей памятников Сталину по всей России и бывшему Советскому Союзу.
В 2019 году было официально зафиксировано 140-летие диктатора — Празднуется Концерт и народный танец в Северной Осетии — привезено Волна новых статуй Сталина По всей России многие из них созданы осетинскими мастерами.
В мастерских Союза художников Северной Осетии во Владивостоке, региональной столице, оборудование Сталина — это большой бизнес, где продаются статуи, статуи и даже посмертные маски диктатора.
Большинство статуй Сталина, изготовленных здесь, легкие, массового производства, сделаны из глины, оштукатурены бронзовой краской и больше кулака, но иногда бывают и более тяжелыми.
Скульптор Ибрагим Каев, 42 года, весь последний год носил свою последнюю статую генерализма в форме Сталина в полный рост и в униформе, которая вдвое превышала рост самого Кайе.
Созданный Дзамболатом Тедеевым, главным тренером сборной России по вольной борьбе, законченный памятник будет установлен в родном городе Теде в Южной Осетии.
Выступая в своей мастерской для Moscow Times, Каев, джентльмен с мягкой улыбкой, похвалил военное руководство и политику индустриализации своих граждан, признав при этом неприятные стороны своего наследия.
«Конечно, были репрессии, но вы должны помнить, что он делал невероятные вещи для людей», — сказал Каев, слегка пожав плечами.
Мой дед воевал и не сказал ни слова против Сталина.
«В основном религия»
Для сталинских критиков Северной Осетии неизменная преданность их товарищей диктатору, который не спас осетин от кровавых репрессий, сбивает с толку и шокирует.
«Религия в Осетии — это в основном современный сталинизм», — сказал Алик Букаев, ведущий блоггер Владиковка.
Пукаев отметил, что внешний вид Сталина осетина не помешал ему провести чистку с большей частью местной интеллигенции в 1930-х годах или передать Южную Осетию соседней Грузии. Распад Советского Союза
Еще больше усложняло местные традиции Сталина жестокое обращение с соседями и соперниками осетин.
В 1944 году он приказал депортировать в Среднюю Азию ряд этнических групп, которых он подозревал в сотрудничестве с немецкими захватчиками. Среди них были соседи-мусульмане ингуши и осетины.
Вернувшиеся из ссылки ингуши — четверть из которых погибли — пережили серию столкновений с осетинами, которые в конце концов переросли в ожесточенные в начале 1990-х годов. Глубокое взаимное недоверие И по сей день.
«То, что Сталин сделал с Ингушем, играет определенную роль в том, насколько хорошо осетины относятся к нему», — сказал блогер Буек.
«Но это же смешно — ведь он и осетин очистил!»
Напротив, просталинские настроения со временем только усилились, поскольку Пукаев и другие местные критики Сталина искали объяснения странным отношениям своей родины с диктатором.
«Сталинизм — это наш национальный стокгольмский синдром», — сказал он, имея в виду психологическое состояние, в котором заложники развивают эмоциональную связь со своими пленниками.
«У меня нет другого способа объяснить это».
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