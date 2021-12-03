Для укрепления отношений ОАЭ покупают 80 военных самолетов Rafale французского производства.

Президент Франции Эммануэль Макрон в защитной маске ждет гостя в Елисейском дворце в Париже, Франция, 1 декабря 2021 года. REUTERS / Sarah Messonnier

ДУБАЙ (Рейтер). В пятницу Объединенные Арабские Эмираты заказали 80 истребителей Rafale. Это самый крупный заказ на военный самолет. Это многомиллиардный контракт на поставку оружия, который углубляет экономические и политические связи с Францией.

В пятницу президент Франции Эммануэль Макрон начал двухдневный визит в Персидский залив, а также посетит Катар и Саудовскую Аравию. Его визит проходит в то время, когда арабские государства Персидского залива выражают неуверенность в том, что США сосредоточат внимание на этом регионе, даже несмотря на то, что они ищут больше оружия у своего главного союзника по безопасности.

Французский лидер установил хорошие отношения с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мохамедом бен Заидом Аль Нахайяном (MBZ), поскольку между двумя странами идет поток инвестиций. Париж имеет постоянную военную базу в столице ОАЭ.

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Французское председательство заявило в заявлении после церемонии подписания между Мохамедом бен Заидом и директором Мохамеда бин Заида, что помимо присутствия трех французских военных баз на территории ОАЭ, это взаимное доверие выражается в приобретении 80 самолетов Rafale. 12 Вертолеты Каракал и сопутствующие элементы. Макрон в кулуарах Dubai Expo 2020.

После этого объявления акции Dassault выросли на 6%.

Сделка, которая может стоить не менее 15 миллиардов долларов, является крупнейшей оптовой покупкой Rafale, произведенной Dassault, помимо французских военных, и последовала за сделками в Греции, Египте и Хорватии в этом году.

Переговоры по поводу истребителя Rafale продолжаются более десяти лет, и Абу-Даби публично отверг предложение Франции поставить 60 самолетов Rafale в 2011 году как «неконкурентоспособное и непрактичное». В Абу-Даби уже есть самолеты Mirage.

Источники в министерстве обороны заявили, что Rafale заменит парк Mirage 2000 и вряд ли заменит американский F-35, поскольку ОАЭ продолжают обеспечивать безопасность двумя основными поставщиками, Францией и США.

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Дополнительная информация от Тима Хевера. Редакция Тима Хевера, Каришмы Сингх и Дэвида Эванса

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