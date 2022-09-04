Дмитрий Медведев говорит, что Запад «играет со смертью в шахматы».

56-летний политик занимал пост заместителя главы Совета безопасности России с 2020 года и утверждал, что западные страны «воспользовались военным конфликтом» на Украине после того, как президент России Владимир Путин начал продолжающееся вторжение в соседнюю страну. в феврале.

Он сказал: «Союзники пытаются спровоцировать Россию [are playing] Игра в шахматы со смертью. Запад хочет воспользоваться военным конфликтом на Украине, чтобы подтолкнуть нашу страну к новому поворотному пункту распада, и делает все, что в его силах, чтобы парализовать российские государственные институты и лишить государство эффективного контроля, как это было в 1991 году».

Дмитрий, который также был президентом России с 2008 по 2012 год и премьер-министром России с 2012 по 2020 год, продолжает называть попытки «демонтажа» напряженности «грязными мечтами англо-саксонских извращенцев» и предупреждает, что попытки «разорвать «Страна на куски была бы «опасной». Очень».

В статье, которую он разместил на своем канале в мессенджере, он добавил: «Это грязные мечты англо-саксонских извращенцев, которые спят с тайной идеей о распаде нашего государства и думают, как нас разорвать на части, режут нас на куски.Такие попытки очень опасны и их не стоит недооценивать.Эти люди игнорируют У мечтателей есть простая аксиома:сильный распад ядерной энергетики-всегда игра в шахматы со смертью,как это точно известно при проверке и мате грядет: конец света для человечества».