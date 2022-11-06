Дмитрий Орлов пропустит тренировку после вылета из матча с «Койотис» из-за травмы нижней части тела

«Вашингтон Кэпиталз» может потерять еще одного ключевого игрока из-за травмы.

Дмитрий Орлов Он не участвовал в тренировке команды в воскресенье. 31-летний защитник Левая субботняя игра против Аризоны Койотис Травма нижней части тела так и не вернулась.

Тренер Hats Питер Лавиолетт Тарик Аль-Башир, спортивный игрок, сказал: Тот самый российский защитник «день за днем».

В отсутствие Орлова список столичных травм выглядит так:

F Beck Malenstyn, палец, 6-8 недель

F Ти Джей Оши, «На неопределенный срок»

F Том Уилсон, ACL, рассчитывает вернуться примерно в декабре

Конор Браун, Лига чемпионов AFC, скорее всего, пропустит сезон

Ф. Никлас Бэкстром, модная внешность, график неизвестен

Карл Хагелин, бедро, график неизвестен

Доктор Джон Карлсон, День за днем

Дмитрий Орлов, день за днем

Это более 40 миллионов долларов от максимума, который попадает на полку, но значительная часть из 8 миллионов долларов может быть близка к выплате.

Мэтт Вейриш из NBC Sports Washington упомянул Защитник Джон Карлсон снова катался с командой в бесконтактной куртке. Игрок-ветеран имеет право быть уволенным из травмированного резерва для игры CAPS против «Эдмонтон Ойлерз» в понедельник, если он будет признан достаточно здоровым, чтобы играть.

Карлсон пропустил последние четыре матча из-за травмы нижней части тела.

Вот Джон Карлсон в нетронутой синей рубашке pic.twitter.com/jWnwx2hORL — Мэтт Вейрих (@ByMattWeyrich) 6 ноября 2022 г.

Без Карлсона «Шляпы» сильно полагались на Орлова, чтобы впитать дополнительные минуты на бэкэнде. Орлофф является лидером «Вашингтона» по времени на льду в этом сезоне, на 30 минут опережая Ника Дженсена, занявшего 277-е место после первого субботнего периода. Им нужно будет найти новое решение, если ни один из каннибалов не сможет вписаться в Конора Макдэвида или «Ойлерз».

Лукас Йоханссон — единственный дополнительный защитник в списке.

Чтобы развеять некоторые серьезные опасения, с которыми сталкивается команда из-за кризиса с травмами, нападающий Николас Об-Копель. Он был извлечен из концессий Из Торонто Мейпл Лифс. Оба-Кубель впервые катался со своими новыми товарищами по команде, и клетчатый вингер выстроился в линию с Ником Даудом и Гарнет Хэтэуэй в знаменитой контрольной линии команды.

Хет-трики на следующей неделе Это будет настоящее испытание Для команды, даже если они здоровы, не говоря уже об их нынешнем положении. Их следующие пять игр состоят из домашних игр против «Ойлерз», конкурирующих «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Затем небольшая поездка во Флориду на еще один матч против «Лайтнинг» и еще один матч против «Флорида Пантерз».

Фото баннера: Алан Доббинс / RMNB