Дмитрий Рогозин снова изменяет Илону Маску; Утверждают, что российские танки «более опасны», чем Cybertruck

Глава российского космического агентства «Роскосмос» Дмитрий Рогозин снова вступил в словесную перепалку с технологическим магнатом Илоном Маском, но на этот раз по поводу превосходства их аппаратов. 8 апреля Маск провел церемонию открытия нового завода Giga Texas в Tesla, где представил модернизированный Cybertruck. В своей последней атаке Рогозин использовал тот же Cybertruck и сравнил его с одним из танков российской армии, указав, что последний намного превосходит его.

«Илон, мне кажется, наша машина будет серьезнее вашей. В том числе по качеству изготовления, аэродинамической форме и безопасности пассажиров. Да и пользы от нашей машины больше», — прокомментировал Рогозин свое сообщение о российском танке и электронный грузовик.

лон, мне кажется, наша машина посерьезней Ваша будет. том исле по качеству изготовления, аэродинамической и безопасности пассажиров. а и польза от нашей больше. pic.twitter.com/9dzn4hIzj7 — РОГОЗИН (Рогозин) 10 апреля 2022 г.

Это произошло после того, как Маск сообщил, что грузовик Cybertruck, который является одним из самых ожидаемых продуктов Tesla, поступит в продажу, начиная с 2023 года. На мероприятии Cyber ​​​​Rodeo на новом заводе Tesla Giga миллиардер заявил, что Tesla запустит целую серию. других продуктов в 2023 году после того, как в этом году он достиг беспрецедентного уровня производства. Между тем новая должность Рогозина, безусловно, приведет к эскалации его вражды с Маском, который в прошлом не сдерживался от перепалки в Твиттере с бывшим вице-премьером России.

Вражда Маска с Рогозиным

Дуэт неоднократно участвовал в словесной войне, которая подогревалась резкими заявлениями Рогозина, когда он защищал Россию в связи с ее вторжением в Украину. Вражда между ними стала безобразной после того, как Маск вызвал президента России Владимира Путина на бой один на один «победитель добирается до Украины». Раздраженный шоу, Рогозин назвал владельца Tesla «маленьким дьяволом», вызвав шквал мемов в Интернете. Однако для последователей Маска все стало еще интереснее, когда он предложил бороться с Путиным «только левой рукой».

В нарастающее соперничество между дуэтом вносит свою лепту и Рогозин, объявивший о прекращении поставок ракетных двигателей в США и предложивший ученым НАСА вместо этого использовать «метлу».

Фото: АП