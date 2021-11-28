Дневники Роберта Сент-Джона Фонтейна: Мархельские мадьяры и русские сонные агенты

После моих приключений на открытом воздухе с Бобом Хоупом на COP26, которые я смог использовать в своих интересах, мое положение в St Andrew’s House теперь несколько улучшилось. Меня попросили выступить на форумах по лечению от наркозависимости по всей Шотландии, и я почувствовал себя немного обманутым. Есть много бедных людей, страдающих зависимостью. Тем не менее, все, что я сделал, это слезло с груди однажды ночью после того, как забил гаспачо из волшебных грибов и взбил клубничный крем в Колледж Магдалины Баш.

Но теперь я ближе к кабине шотландского правительства. Это то место, где я должен быть, если выполняю свои обязанности спящего Бориса Джонсона, предоставляющего разведывательную информацию о движении за независимость Шотландии. Проблема в том, что докладывать особо не о чем. Прошло много времени с тех пор, как у меня были секретные встречи с «Х», двойным министерским агентом в шотландском кабинете министров. К тому же она вплотную подошла к мысли, что никто во главе шотландского правительства не спешит быть независимым.

Об этом свидетельствует внутреннее электронное письмо, разосланное только группе Питера в WhatsApp и избранным советникам (и теперь я один из них). Как и в случае с письмами Мюриэль, он не тратит время на мелкие детали. «Во время нашей предстоящей конференции все встречи Zoom будут контролироваться специальной командой VAR. Их просят немедленно прекратить слушания, если кто-то будет пойман, говоря что-то конкретное о indyref2. На экране мошенников появится виртуальная красная карточка, и они должны уйти. о встрече немедленно и проинформируйте меня в конце. Работа в тот же день. Кроме того, если кого-то спросят о независимости со стороны политического персонала BBC, определяющей чертой будет: «Второй референдум остается важной частью более широкой структуры независимости».

Гнев Стюарта Макдональда. Боюсь, он становится все более параноиком по отношению к русским. Он должен присутствовать на национальном съезде и просит, чтобы мы встретились в пятницу вечером. Местом проведения станет стадион Фэирхилл в Глазго, где Партик Тистл примет Данфермлайн Атлетик в рамках Кубка Шотландии. «За стойкой мужа Джеки есть стойка для пирогов. Встретимся там в перерыве, и я расскажу вам больше», — говорит он.

Затем он рассказывает мне, когда Тистл играл с Будапештским Гонведом на старом Европейском Кубке в 1972 году. «Венгры слышали, что Тистл на местном уровне известен как« Мэрихиллские мадьяры », и подумали, что все они сочувствовали коммунистам. Поэтому они отправили дюжину агентов в Мархилл. »

Честно говоря, мне трудно поверить. Боюсь, что Стюарт, порядочный мальчик, отправится к Джорджу Смайли после того, как провел так много времени с некоторыми из его новых друзей из MI5 и британского частного отделения.

Это колени перед конференцией, а музыку обеспечивает Runrig Tribute Band, Toerag. Их поддерживает в ночи Fat Cops, бьюти-труппа, в которую входят какие-то скучающие СМИ.

Поскольку там есть бесплатная еда и питье, все обычные подозреваемые: профессор МакВайретер, Клегг из курьера; Шафак МакКенна и высокопоставленный Алан Кокран, неофициальный посол королевы на Севере и человек, который однажды сказал мне, что Брексит слишком хорош для французов, и мы должны были просто вторгнуться в них.

Пойдем даже туда. Я прибыл в свое убежище в отеле около 6 утра после того, как завопил Торигленов «Молодые трилистники за независимость», которые сказали мне, что они раскрыли секретный заговор Уайтхолла с целью отправить британскую армию к независимости. Правительство Великобритании оправдывает это тем, что присутствие атомных подводных лодок на территории нового независимого марксистского государства представляет собой явную и реальную опасность для британской безопасности. Я громко смеюсь над этим. Они никогда не узнают, насколько они близки к истине.

Я встретил Стюарта в киоске с изготовленными на заказ пирогами, где мы участвуем в стейке от Bovril and Lawrie & McQuade 50th League Cup. Стюарт продолжает смотреть через плечо. «Роберт, у нас проблема», — говорит он. «Я думаю, что Москва недавно возродила сонных агентов, которые жили под прикрытием в Шотландии на протяжении целого поколения. Они стоят за мошеннической кельтской фан-организацией« Зеленая бригада ». Они уже занимают ключевые позиции в СМИ и в общественной жизни Шотландии. готовы нанести удар, если мы станем независимыми. Их необходимо остановить ».