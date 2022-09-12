БЕРЛИН (AFP) – Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера Германии 16 лет, опубликует свои политические мемуары в 2024 году.

Ее издатель объявил в четверг, что бывший советник, который написал книгу в соавторстве с ее давним советником Питом Боуменом, предоставит эксклюзивный и личный взгляд на ее политическую жизнь и работу.

Об этом бывший советник сообщил в заметке, опубликованной издательством Keppenhauer & Wich.

68-летняя Меркель благополучно возглавила Германию Через серию кризисов, включая глобальный финансовый кризис, миграционный кризис и пандемию коронавируса.

Оглядываясь назад на позицию своего советника Вскоре после ухода со своей должности она сказала, что, хотя 16 лет пребывания в должности завершили ее жизнь, она также была сложной из-за постоянной необходимости заниматься кризисами, предотвращать их или реагировать на них.

Меркель, бывший ученый, выросший в бывшей коммунистической Восточной Германии, стала первой женщиной-канцлером Германии. 22 ноября 2005 г.

Названная журналом Forbes «самой влиятельной женщиной в мире» в течение 10 лет подряд, Меркель изображается как стойкий защитник либеральных ценностей на Западе. Миллионы женщин восхищаются ею за то, что она сломала стеклянный потолок мужского доминирования в политике, и ее хвалили как впечатляющий образец для подражания для девочек.

Однако после жестокого вторжения России в Украину в феврале бывшего канцлера также обвиняют в наличии патогенов. и тесно общаться с президентом России Владимиром Путиным. Она отвергла эту критику, сказав, что всегда старалась работать, чтобы избежать катастрофы.