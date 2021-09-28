

Дневник юного космонавта

Саманта Кристофоретти

Опыт 2021 года

Мягкая обложка, 400 стр., Илл.

ISBN 978-1-61519-842-9

17,95 долларов США Весной следующего года SpaceX Crew Dragon будет запущен на Международную космическую станцию ​​в рамках миссии Crew-4. Среди астронавтов на борту – Саманта Кристофоретти из ЕКА, которая совершает второй рейс на станцию. Позже в этом году она станет командиром 68-й экспедиции МКС, как и следовало ожидать от такого ветерана-космонавта, как она. Кристофоретти впервые отправился на Международную космическую станцию ​​в 2014-2015 годах в составе экипажа рейса 42. В Дневник юного космонавта, рассказывает о своем опыте в этой миссии, а также о процессе отбора астронавтов Европейским космическим агентством и о годах обучения, которые привели к полету. Это подробная и увлекательная миссия о том, каково это тренироваться и летать на миссии на космическую станцию. «Независимо от того, насколько необычным я собираюсь совершить полет и какой бы ни был риск внезапной или насильственной смерти сегодня вечером, правда в том, что я чувствую себя как дома», – пишет она о своем восхождении на «Союз» во время своего первого полета в космос. Кристофоретти была пилотом итальянских ВВС, когда она подала заявку на участие в раунде отбора астронавтов Европейского космического агентства в 2008 году. космонавта после этого раунда), это была «возможность раз в жизни», которой она воспользовалась, даже когда она также проходила программу подготовки ВВС. В итоге она стала одной из шести человек и единственной женщиной, выбранной Европейским космическим агентством на должность астронавта в 2009 году. За этим последовали годы обучения в Европейском космическом агентстве и на других объектах по всему миру, пока она ждала возможности для полета. Она отметила, что космонавты часто называют свои тренировочные системы «медленными орбитами», когда они путешествуют по миру, из Европы в Россию, а затем в Японию, прежде чем отправиться в Соединенные Штаты и Канаду. Она очень подробно рассказывает о том, что происходило перед запуском в конце 2014 года, от дружбы, завязавшейся в Звездном городке и Хьюстоне, до случайных неудач на этом пути, таких как опасения по поводу здоровья, которые на короткое время заставляли ее беспокоиться о невозможности летать. . READ Три российские подводные лодки с баллистическими ракетами вместе пересекли льды Арктики Выбор космонавтов и тренировочных воспоминаний занимает больше половины книги, но не зря. Эти переживания успокоили ее, когда в ноябре 2014 года пришло время сесть на борт космического корабля «Союз» для его миссии на Международную космическую станцию: «чувство тихой близости», – написала она. «Какое необычное путешествие я собираюсь предпринять, и каким бы неоспоримым ни был риск внезапной или насильственной смерти сегодня вечером, правда в том, что я чувствую себя как дома». Многое из того, что осталось от книги, – это ее опыт работы на станции, постепенная адаптация к жизни в условиях микрогравитации, жизнь и работа с другими американскими и российскими членами экипажа (многими из которых она поделилась в режиме реального времени в социальных сетях во время пребывания в Международном космосе. Станция). Эта часть книги почти быстрая, как она уже больше полугода на станции. Ее самое большое разочарование – это ее неспособность выйти в открытый космос для выполнения своей миссии. Хотя он был тщательно обучен выходу в открытый космос, костюмы на станции в то время подходили для астронавтов пивоварен, и НАСА решило не отправлять оборудование размера EVA, когда ему пришлось корректировать данные о зарядке после того, как миссия Cygnus была потеряна за несколько недель до запланированного срока. . запуск. Дневник юного космонавта Впервые он был опубликован в Италии в 2018 году, а англоязычная версия – в Великобритании в прошлом году. Эта версия, первая выпущенная в Соединенных Штатах, наконец, включает относительно недавнее интервью с Кристофоретти, когда она готовится к своей следующей поездке на Международную космическую станцию. «Приятно снова вернуться в семью», – сказала она о возвращении в такие места, как Звездный городок, для тренировок. «А возвращение на космическую станцию ​​было бы похоже на возвращение домой вдали от дома». На этот раз, добавляет она, это может быть выход в открытый космос. В этом бизнесе планы всегда меняются, даже когда ракеты не взрываются. Но я настроен оптимистично ». READ Россия заявляет, что спутник Starlink SpaceX и его космический мусор вряд ли могут пропустить на орбите грузовой корабль Progress Примечание. Мы используем новую систему комментариев, которая может потребовать от вас создания новой учетной записи. Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра файла Комментарии предоставлены Disqus.