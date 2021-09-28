Джефф Фауст
Понедельник, 27 сентября 2021 г.
Дневник юного космонавта
Саманта Кристофоретти
Опыт 2021 года
Мягкая обложка, 400 стр., Илл.
ISBN 978-1-61519-842-9
17,95 долларов США
Весной следующего года SpaceX Crew Dragon будет запущен на Международную космическую станцию в рамках миссии Crew-4. Среди астронавтов на борту – Саманта Кристофоретти из ЕКА, которая совершает второй рейс на станцию. Позже в этом году она станет командиром 68-й экспедиции МКС, как и следовало ожидать от такого ветерана-космонавта, как она.
Кристофоретти впервые отправился на Международную космическую станцию в 2014-2015 годах в составе экипажа рейса 42. В Дневник юного космонавта, рассказывает о своем опыте в этой миссии, а также о процессе отбора астронавтов Европейским космическим агентством и о годах обучения, которые привели к полету. Это подробная и увлекательная миссия о том, каково это тренироваться и летать на миссии на космическую станцию.
|«Независимо от того, насколько необычным я собираюсь совершить полет и какой бы ни был риск внезапной или насильственной смерти сегодня вечером, правда в том, что я чувствую себя как дома», – пишет она о своем восхождении на «Союз» во время своего первого полета в космос.
Кристофоретти была пилотом итальянских ВВС, когда она подала заявку на участие в раунде отбора астронавтов Европейского космического агентства в 2008 году. космонавта после этого раунда), это была «возможность раз в жизни», которой она воспользовалась, даже когда она также проходила программу подготовки ВВС. В итоге она стала одной из шести человек и единственной женщиной, выбранной Европейским космическим агентством на должность астронавта в 2009 году.
За этим последовали годы обучения в Европейском космическом агентстве и на других объектах по всему миру, пока она ждала возможности для полета. Она отметила, что космонавты часто называют свои тренировочные системы «медленными орбитами», когда они путешествуют по миру, из Европы в Россию, а затем в Японию, прежде чем отправиться в Соединенные Штаты и Канаду. Она очень подробно рассказывает о том, что происходило перед запуском в конце 2014 года, от дружбы, завязавшейся в Звездном городке и Хьюстоне, до случайных неудач на этом пути, таких как опасения по поводу здоровья, которые на короткое время заставляли ее беспокоиться о невозможности летать. .
Выбор космонавтов и тренировочных воспоминаний занимает больше половины книги, но не зря. Эти переживания успокоили ее, когда в ноябре 2014 года пришло время сесть на борт космического корабля «Союз» для его миссии на Международную космическую станцию: «чувство тихой близости», – написала она. «Какое необычное путешествие я собираюсь предпринять, и каким бы неоспоримым ни был риск внезапной или насильственной смерти сегодня вечером, правда в том, что я чувствую себя как дома».
Многое из того, что осталось от книги, – это ее опыт работы на станции, постепенная адаптация к жизни в условиях микрогравитации, жизнь и работа с другими американскими и российскими членами экипажа (многими из которых она поделилась в режиме реального времени в социальных сетях во время пребывания в Международном космосе. Станция). Эта часть книги почти быстрая, как она уже больше полугода на станции. Ее самое большое разочарование – это ее неспособность выйти в открытый космос для выполнения своей миссии. Хотя он был тщательно обучен выходу в открытый космос, костюмы на станции в то время подходили для астронавтов пивоварен, и НАСА решило не отправлять оборудование размера EVA, когда ему пришлось корректировать данные о зарядке после того, как миссия Cygnus была потеряна за несколько недель до запланированного срока. . запуск.
Дневник юного космонавта Впервые он был опубликован в Италии в 2018 году, а англоязычная версия – в Великобритании в прошлом году. Эта версия, первая выпущенная в Соединенных Штатах, наконец, включает относительно недавнее интервью с Кристофоретти, когда она готовится к своей следующей поездке на Международную космическую станцию. «Приятно снова вернуться в семью», – сказала она о возвращении в такие места, как Звездный городок, для тренировок. «А возвращение на космическую станцию было бы похоже на возвращение домой вдали от дома». На этот раз, добавляет она, это может быть выход в открытый космос. В этом бизнесе планы всегда меняются, даже когда ракеты не взрываются. Но я настроен оптимистично ».
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