НЬЮ-ЙОРК (Associated Press). Этой осенью будут опубликованы мысли 12-летнего беженца от российского вторжения в Украину. Название книги Евы Скалицкой «Вы не знаете, что такое война: дневник девушки из Украины».

Union Square & Co. будет выпущен. На ее счету 25 октября.

«Все знают, что означает слово «война», но никто не знает, что на самом деле означает это слово», — заявила Скалицкая в заявлении, опубликованном в среду. «Я хочу, чтобы мир знал, что мы тестировали».

Книга Скалецкой начинается с ее двенадцатилетия, незадолго до нападения русских 24 февраля. Когда началась бомбежка, она жила в Харькове с бабушкой. (Родители Евы развелись, когда она была ребенком, и ее воспитывала бабушка.)

Она описывает бомбардировки, которые они пережили, когда укрывались под землей, и их отчаянное путешествие на Западную Украину. Она разделяет свое замешательство относительно того, почему она нападает на русских, потому что она говорит по-русски и следует многим из их нравов», — говорится в сообщении на Юнион-сквер.

После многих бесконечных переездов на поезде и долгого пребывания в переполненном центре для беженцев в Венгрии — потому что многие страны Европы отказали им во въезде — Ева и ее любимая бабушка наконец нашли убежище в Дублине, где смело начали строить новую жизнь, надеясь, что он Издатель: «Когда-нибудь я смогу вернуться домой».

Union Square пожертвует часть выручки организациям беженцев в Украине.