Дневные трейдеры и Reddit любят новую медиа-компанию Трампа

Это птица, это самолет, может быть … еще один мем?

Digital World Acquisition, специализированная фирма по приобретению ценных бумаг (SPAC), которая теперь связана с последними медиа и технологическими проектами бывшего президента Дональда Трампа, увидела свои акции. горло Утро пятницы, “остановка волатильности” после четырехкратного роста четвергА также Bloomberg отчеты.

Индекс, которым торгует SPAC – DWAC, – «был одним из самых популярных сигналов на Reddit WallStreetBets, который указывал на то, что у DWAC может быть такой мемориальный момент, как GameStop и AMC», – пишет он. CNBC. DWAC была “самой торгуемой отдельной акцией” на брокерской платформе Fidelity в четверг, поскольку поклонники бывшего президента накачивали акции в Интернете, Bloomberg.

SPAC работают, доводя их до сведения общественности и в первую очередь собирая средства от инвесторов, только для того, чтобы потом Поиск частной компании для слияния, объясняет это Нью Йорк Таймс. Таким образом, инвесторы, изначально поддерживающие SPAC, «понятия не имеют», кто будет партнером по слиянию. Это означало, что некоторые из основных инвесторов DWAC не знали, что они поддерживают Trump Media and Technology Group, пока не было достигнуто соглашение о слиянии двух компаний в среда.

После этого объявления акции DWAC оказались “успешными” у внутридневных трейдеров, поднявшись на 1225%, написала она. Bloomberg. Он «почти утроился» до 131,90 доллара на открытии рынка в пятницу утром.

Экс-президент надеется договориться – т.е. Ценить Его медиакомпания стоимостью около 875 миллионов долларов, включая долги, дает ему достаточно денег, чтобы в 2022 году запустить новое приложение для социальных сетей под названием TRUTH Social, цель которого – «создать соперника либеральному медиа-консорциуму и бороться с« большими технологиями ». «компании Кремниевой долины». К несчастью для него, похоже, что некоторые пираты Первое сражение той войны уже началось.