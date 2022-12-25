Дни российского кино представляют российские фильмы в Иране

Юссеф Джалали

Телевизионная пресса, Тегеран

Российские фильмы демонстрируются в Иране для иранских зрителей. Это первая версия «Дней российского кино». Кинематографическое мероприятие, направленное на знакомство российского кино с иранским кинематографом и содействие укреплению сотрудничества между иранскими и российскими кинематографистами.

Трехдневное мероприятие началось с его шоу. Не хороните меня без Ивана. Фильм 2022 года режиссера Любови Борисовой рассказывает о жизни основоположника изобразительного искусства Российской Республики Якутия Ивана Попова и его друга, находящегося в летаргическом состоянии.

Земля Эльзы Юлия Колесник W ты жив? Режиссер Ильдар Ягафров, его покажут во время фестиваля.

Все три фильма являются одними из самых свежих и высокорейтинговых в российском кинематографе. Мероприятие было организовано Фондом Фараби для иранского кино и Союзом кинематографистов России.

Ряд российских кинематографистов и киноведов, в том числе актеры и съемочная группа фильмов, показанных на фестивале, также присутствовали на церемонии, чтобы пообщаться со своими иранскими коллегами.

В прошлом году аналогичное мероприятие было проведено в России под названием «Дни иранского кино» с целью познакомить российских кинематографистов и любителей иранского кино.

Тегеран и Москва уже являются стратегическими политическими партнерами. Теперь организаторы говорят, что это кинематографическое событие помогает распространить это партнерство на национальный и культурный уровни, расширяя сотрудничество между российскими и иранскими кинематографистами.