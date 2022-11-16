Добрый день, новости: Российская ракета попала в Польшу (НАТО рассматривает статью 4), а бизнес-коалиция Портленда потратила много средств против реформы устава

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Добрый вечер, Портленд! Приятно шутить и проявлять неуважение, но я определенно обеспокоен тем, что Россия начинает Третью мировую войну — на этот раз по-настоящему. Я расскажу вам обо всем этом в сегодняшних дневных новостях!

В местных новостях:

• Персонал отеля Arbor Lodge New Seasons в Северном Портленде Они объявили о своем намерении объединиться сегодня. Если вы были на этом сайте, то знаете, что эти люди заслуживают более высоких зарплат. Редактор новостей Алекс Зелински сообщает, что это восьмое место в сети продуктовых магазинов, присоединившееся к профсоюзу за последние шесть месяцев.

• В конце июля Колби Росс и его подруга Лорен Эббот-младший были застрелены охранником в центре города, в результате чего Эббот был убит, а Росс серьезно ранен. Обвинения со стрелка были сняты через несколько дней после того, как Росс вернулся домой из больницы. Сейчас, хотя до полного излечения еще далеко, Росс просит прокуратуру рассмотреть новые обвинения.

• Изабелла Гарсия всегда высоко ценила нас Как осуществляется реализация Портлендской хартии? можно посмотреть. Оказывается, это портлендский бизнес-альянс. действительно Вы не хотите, чтобы эта хартия прошла. ОрегонскийШейн Кавано сообщает, что — только с 1 по 7 ноября. Он дал более 131 000 долларов крупнейшему комитету, выступающему против этой меры..

• заставил меня уступить звучит как фетиш — НГЛ.

В субботу он (республиканец Джо Кент) объявил несколько газетных заявлений Глюзенкампа Переса «неуместными» и «еще одним рассказом, направленным на то, чтобы помешать избирателям обрабатывать бюллетени и заставить меня уступить».https://t.co/73TNlOtBpf — Райан Хаас (@ryanjhaas) 15 ноября 2022 г.

• В Savage Love на этой неделе Читатель спрашивает: 1) нормально ли любить хорошо выбритые подмышки и 2) желание таких ям не может быть одновременно женственным и крутым?

В национальных и международных новостях:

• Завтра в Польше Россия может начать Третью мировую войну. Бомбардировка за пределами УкраиныКажется Россия промахнулась ракетой в сторону Польши, погибли два человека. Загвоздка здесь всегда заключалась в том, что некоторые европейские страны являются членами НАТО (Украина не является, Польша ЕСТЬ) и Самое горячее в НАТО Это статья 5 его учредительного документа, в которой говорится, что нападение на любого члена НАТО «считается нападением на всех их». На данный момент только Польша упомянула статью 4, которая вы говорите Что касается того, было ли это нападением, то его следует рассматривать против всех из них.

• Теперь вернемся к тонкокожему парню, который, вероятно, намеренно ковылял в Твиттере, чтобы сэкономить деньги в долгосрочной перспективе, хотя я не уверен, что мы должны даже отдавать ему должное:

Илон Маск поручает своим подчиненным просмотреть Slack в Твиттере и составить списки людей, которые насмехаются над ним или над его планами увольнения. Они также отслеживали твиты сотрудников. последний ж/ @работник И @работник)https://t.co/lMJKBrwbK4 — Райан Мак 🙃 (@RMac18) 15 ноября 2022 г.

• Вы когда-нибудь смотрели фильм Тома Хэнкса, в котором иранский беженец вынужден жить в аэропорту? Ну, фильм был основан на реальном человеке: Мехране Карими Нассери. Он жил в аэропорту имени Шарля де Голля с 1988 по 2006 год. Затем он вернулся в аэропорт, потому что скучал по нему. он там недавно умер.

• Это также реакция многих жителей США, Читая нашу историю: