Довольны играми PS Plus Essential на май 2023 года?

@Kundalini Если честно, я поднялся на 333, я выбрал Origins и Odyssey только потому, что они были такими дешевыми, что привлекло меня к их играм после того, как я все равно поиграл в некоторые из них, так что с ними нет праздности. Не думаю, что буду играть больше одного-двух раз в год.

RR Я действительно не заметил микротранзакций, так как они в основном косметические, есть заблокированный игровой режим (трюки BMX), так что это немного весело, потому что BMX на самом деле кажется довольно уникальным (поэтому я думаю, поэтому он заблокирован, может быть, это заняло больше времени). развитие) Но что касается снежных и даунхилловых событий и велотрюков, то все это бесплатно. Вы все равно можете разблокировать некоторые случайные косметические предметы, и я не вижу причин тратить деньги на косметические предметы, даже если ничего не разблокируется бесплатно, я не понимаю, почему люди будут беспокоиться, но да, это хорошее казуальное развлечение в краткосрочной перспективе. Я не играл на этой неделе, но я мог бы вернуться время от времени.

Кроме того, то, как они подходят к миру и чувствуют себя в живом лобби, великолепны, и мир действительно сочувствует людям, даже если иногда они просто призраки из предыдущих раундов, а не всегда настоящие, настоящие игроки в данный момент. Это добавляет ощущения многопользовательскому миру.

Я думаю, что также было какое-то событие для построения истории, но, поскольку я игнорирую большую часть диалога, я делаю то, что мне хочется в то время, и я понятия не имею, развивается ли это во что-то дополнительное, они продолжают кричать на меня. о.