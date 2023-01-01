Довольны играми PS Plus Essential на январь 2023 года?

Подожди, январь 2023? Он уже здесь?! Да, мы знаем, в это трудно поверить, но впереди целый новый год — а это значит, что у нас есть еще 12 месяцев. PS Плюс Шоу с нетерпением ждут (и, может быть, постоянно стонут).

Мы видим, что январский выбор вызывает некоторые разногласия. Ведомый любимым Звездные войны Джедаи: Павший Орден На PS5 и PS4 с Аксиома грани 2 И Фоллаут 76 Добавление некоторого разнообразия. Первый является продолжением, которого нет до сих пор Она оправдала своего звездного предшественника, в то время как последний в значительной степени запомнится как оплошность постапокалиптической серии Bethesda — несмотря на то, что игра была значительно улучшена с момента ее выпуска в 2018 году. хуже заводится.с года!

Итак, что вы думаете о январе PS Плюс Базовый игры? Положительно или отрицательно, проголосуйте в наших опросах, а затем объясните свою позицию в разделе комментариев ниже.

Довольны ли вы играми PS Plus Essential за январь 2023 года? (1656 голосов) Да очень рад 20 % Да, в основном счастлив 31 % Мех, они в порядке 21 % ну не очень доволен 15 % Нет, это бессмысленный выбор 13 % на самом деле у меня нет PS Plus 1 %