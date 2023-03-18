Довольны ли вы играми PS Plus Extra Premium на март 2023 года?

Не будем ходить вокруг да около: PS Плюс Экстра Очень хорошо, не так ли? Средний уровень службы подписки Sony быстро создал значительный каталог отличных игр для PS5 и PS4, и, похоже, он целенаправленно расширяется каждый месяц.

Дополнения марта 2023 года также имеют реальную ценность. Блестящая инди-игра Tchia запускается прямо на Extra, в то время как тяжелые хиты, такие как Uncharted: Legacy of Thieves Collection и Immortals Fenyx Rising, принесут вам большую прибыль. Это клише, но здесь действительно каждый найдет что-то для себя: Dragon Ball Z: Kakarot, Ghostwire: Tokyo, Street Fighter V: Champion Edition, Life Is Strange: True Colors и даже RAGE 2 привносят что-то немного другое.

Но послушай, мы здесь не для того, чтобы повлиять на твое мнение (упс!), так что давайте двигаться дальше PS Плюс Премиум. К самому дорогому уровню добавлены еще три классические игры: Ridge Racer Type 4 (PS1), Ape Academy 2 (PSP) и Syphon Filter: Dark Mirror (PSP), предлагающие немного веселья из прошлого.