После нескольких недель напряженных и плодотворных переговоров только Российская Федерация решила заблокировать консенсус по итоговому документу по завершении Десятой Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это для того, чтобы заблокировать формулировки, в которых только признавалась серьезная радиологическая опасность на Запорожской атомной электростанции в Украине, а это та самая проблема, которую конференция должна решить. Неспособность Российской Федерации принять такую ​​формулировку перед лицом подавляющего международного консенсуса подчеркивает необходимость того, чтобы Соединенные Штаты и другие страны продолжали призывать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи ЗАЭС и вернуть контроль над станцией Украине.

Несмотря на циничное сопротивление России, тот факт, что все остальные государства-участники смогли поддержать итоговый документ, говорит о существенной роли договора в нераспространении и предотвращении угрозы ядерной войны. В ходе конференции стороны Договора о нераспространении ядерного оружия подчеркнули необходимость действий в области контроля над вооружениями, кризисов распространения и расширения доступа к мирной ядерной энергии, науке и технологиям, особенно среди стран Глобального Юга. В сложной международной политической обстановке и обстановке в области безопасности поражает то, в какой степени государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия нашли точки соприкосновения в поддержку укрепления режима ядерного нераспространения.

Соединенные Штаты будут продолжать работать вместе с международным сообществом для достижения мира и безопасности в мире, свободном от ядерного оружия. Договор о нераспространении ядерного оружия остается и будет оставаться краеугольным камнем режима ядерного нераспространения, необходимым для продвижения ядерного разоружения и мирного использования ядерной энергии. Мы гордимся тем, что конструктивно и добросовестно работали со всеми сторонами для достижения консенсуса. Действия России отражаются только в России. Ясно, что остальные государства-участники Договора о нераспространении ядерного оружия признают роль Договора как краеугольного камня основанного на правилах международного порядка.