«Дождевая бомба» обрушилась на северо-восток Австралии, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.

МЕЛЬБУРН, Австралия. По меньшей мере восемь человек погибли в результате внезапных наводнений, охвативших северо-восток Австралии за последние несколько дней, поскольку суровая погода вынудила жителей эвакуироваться, школы были закрыты, а тысячи домов были затоплены.
Больше всего пострадал Квинсленд: проливные дожди обрушились на города и города и медленно продвигались на юг, затопляя столицу штата Брисбен.
Фото и видео из города Утро понедельника показало, что река Брисбен сильно разлилась, и многие улицы были сильно затоплены, что привело к значительному повреждению дорог, зданий и транспортных средств из-за проливного дождя. Оживленные дороги обычно находятся под водой.
По оценкам властей, по всему штату было повреждено до 18 000 домов, в том числе 15 000 в Брисбене. В понедельник утром более 1000 человек были эвакуированы, а электричество было отключено примерно в 53 000 домов. Сотни школ закрылись, а власти попросили жителей работать из дома.
В понедельник утром дождь утих, и река Брисбен поднялась на высоту 12,6 футов. Ожидается, что во второй половине дня он снова достигнет пика.
Самый сильный дождь идет на юг, в Новый Южный Уэльс, а город Лисмор переживает самое сильное наводнение за всю историю. Проливные дожди в воскресенье вечером удивили власти, в результате чего у жителей осталось мало времени для эвакуации, многие оказались на крышах домов из-за быстрого подъема паводковых вод.
В связи с тем, что экстренные службы перегружены, некоторые обратились за помощью в социальные сети. Чиновники ожидают, что река города достигнет пика примерно в 46 чартов в понедельник днем.
Австралия была Особенно пострадали от суровой погоды За последние несколько лет, в том числе катастрофические пожарыИ засуха И обширное наводнение.
По мнению экспертов, страна, которая имеет площадь, равную континентальной части Соединенных Штатов, и окружена обусловленными климатом океанами, на протяжении тысячелетий страдала от капризов погоды, в том числе от сильных засух, закончившихся крупными наводнениями. Но хотя некоторые из факторов, вызывающих эти колебания, постоянны, Изменение климата увеличивает вероятность этого От сильного дождя.
Премьер Квинсленда Анастасия Паллащук в воскресенье назвала последнюю катастрофу «радужной бомбой».
«Они падают как ведра», — сказала она на пресс-конференции. «Это не водопад, это просто падающие волны».
Г-жа Палащук сравнила погоду с «неожиданным циклоном» и сказала, что власти не ожидали, что штормовая система останется над штатом надолго.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал ситуацию «крайне тревожной» и призвал жителей оставаться дома.
«Это будет очень тревожная ночь в Брисбене, поскольку мы видим продолжающийся дождь», — сказал он в воскресенье.
По словам властей, из восьми человек, умерших со среды, семеро находятся в Квинсленде, а один — в штате Новый Южный Уэльс.
Последним был 59-летний мужчина из Брисбена, которого унесло наводнением, когда он переходил дорогу в воскресенье днем. Среди прочих, 34-летний мужчина из Брисбена, который погиб при попытке выбраться из своей затопленной машины в воскресенье утром, и волонтер-спасатель, который погиб, когда ее машину унесло водой, когда она ехала на помощь семье, оказавшейся в ловушке паводковых вод.
На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, видны дома, погруженные в крыши, а паводковые воды касаются верхушек светофоров.
Некоторые взялись за Использование лодок, в том числе каяков, для передвиженияА кадры с человеком, плавающим на затопленной площадке для игры в крикет, быстро распространились в социальных сетях, несмотря на то, что власти призывают жителей держаться подальше от воды.
Город Гембе, в котором погибли два человека, пережил сильнейшее наводнение с 1893 года.
Пляжи вдоль Голд-Коста, недалеко от Брисбена и Саншайн-Кост к северу от города — популярные места отдыха — были закрыты в воскресенье из-за опасных условий для серфинга.
В последний раз я столкнулся с Квинслендом так же Катастрофические наводнения произошли в 2011 г., когда 33 человека погибли после нескольких недель сильного дождя. Эта катастрофа затронула более 200 000 человек и причинила ущерб на миллиарды долларов.
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