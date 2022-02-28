«Дождевая бомба» обрушилась на северо-восток Австралии, в результате чего погибли по меньшей мере 8 человек.

МЕЛЬБУРН, Австралия. По меньшей мере восемь человек погибли в результате внезапных наводнений, охвативших северо-восток Австралии за последние несколько дней, поскольку суровая погода вынудила жителей эвакуироваться, школы были закрыты, а тысячи домов были затоплены.

Больше всего пострадал Квинсленд: проливные дожди обрушились на города и города и медленно продвигались на юг, затопляя столицу штата Брисбен.

Фото и видео из города Утро понедельника показало, что река Брисбен сильно разлилась, и многие улицы были сильно затоплены, что привело к значительному повреждению дорог, зданий и транспортных средств из-за проливного дождя. Оживленные дороги обычно находятся под водой.