Доки SpaceX Crew-3 Dragon с космической станцией

Четыре астронавта поднялись на борт Международной космической станции в четверг после однодневного путешествия внутри космического корабля, построенного космической компанией Илона Маска SpaceX. Квартет увеличил число людей, побывавших в космосе, до более чем 600 человек, что является еще одной важной вехой в 2021 году, самом загруженном году для пилотируемых космических полетов за более чем десятилетие.
Капсула SpaceX Crew Dragon, получившая название Endurance, пришвартовалась к орбитальной лаборатории в 18:32 по восточному времени в четверг, примерно на 40 минут раньше, чем было объявлено ранее.
«Стыковка завершена, счастлив оказаться на Международной космической станции», — сказал Раджа Чари, командир экипажа 3 из капсулы, когда он и его товарищи-астронавты, сидевшие бок о бок на своих местах, цеплялись за свои места в знак празднования.
Примерно через два часа люк открылся, и один за другим улыбающиеся члены экипажа вошли на космическую станцию, каждый в синем комбинезоне. Планируется, что они будут оставаться на орбите до апреля 2022 года.
В состав экипажа входят г-н Шари и два других астронавта НАСА, Кайла Бэррон и Том Маршберн, а также Матиас Маурер, немецкий астронавт, представляющий Европейское космическое агентство. Они присоединяются к трем людям, уже находящимся на космической станции, двум россиянам и астронавту НАСА в середине почти годичной миссии.
Сразу после посадки г-н Маршборн повесил официальные знаки отличия астронавта НАСА на форму г-на Шари, г-жи Бэррон и доктора Маурера. В то время как мистер Маршборн является ветераном предыдущих миссий космонавтов, остальные трое совершают свои первые полеты на орбиту.
Стыковка Crew-3, название миссии, положила конец шквалу космических полетов на этой неделе для SpaceX и NASA, которые координировали возвращение ночью в понедельник экипажа-2, четырех других астронавтов, которые провели в космосе более шести месяцев. Станция. В пятницу компания планирует запустить еще одну ракету, которая выведет на орбиту спутники группировки высокоскоростного интернета Starlink.
В 2021 году в космос отправится больше людей, чем в любой другой год с 2009 года. Эта тенденция является частью бума, вызванного индустрией космического туризма, поддерживаемой миллиардерами, и растущей космической гонкой между Соединенными Штатами, Китаем и Россией.
В течение шести месяцев, проведенных Crew-3 на космической станции, астронавты проведут более 200 научных экспериментов, от печати оптических волокон до изучения того, как бетон затвердевает в условиях микрогравитации. Некоторые астронавты будут придерживаться «улучшенной диеты для космических полетов» в рамках исследования, направленного на определение плана здорового питания для астронавтов, которые живут в космосе в течение длительных периодов времени. Это одно из немногих научных исследований, которое может помочь исследователям НАСА понять, как питаются астронавты во время длительных путешествий на Луну и, в конечном итоге, на Марс.
Некоторые из астронавтов будут участвовать в серии выходов в открытый космос, чтобы подготовить энергосистему станции к новым солнечным батареям. Эти массивы заменят набор старых солнечных панелей, которые питали станцию с 2000 года, несмотря на запланированный срок службы в 15 лет.
Запуск Crew-3 откладывался несколько раз по сравнению с начальной датой запуска на Хэллоуин, но плохая погода и «небольшая медицинская проблема» с участием одного из астронавтов вызвали дальнейшие задержки.
«Космический корабль Dragon был фантастическим полетом», — сказал г-н Маршберн во время видеотура по капсуле ранее в четверг. После запуска в среду вечером из Космического центра Кеннеди во Флориде астронавты Crew-3 сфотографировали внутреннюю часть капсулы, перекусили и поиграли в игры, чтобы скоротать время, например, посмотреть, кто может сделать больше «кругов, не касаясь ничего». — сказал Маршборн.
Следующий запуск НАСА на капсуле SpaceX Crew Dragon также отправит четырех астронавтов, хотя пока названы имена только трех астронавтов: Кьелл Линдгрен и Боб Хайнс из НАСА и итальянский астронавт Саманта Кристофоретти. Они должны отправиться на космическую станцию примерно во время возвращения экипажа-3 в апреле 2022 года.
Одна из возможностей заключалась в том, что четвертый космонавт может стать первым российским космическим пассажиром SpaceX. Но зашедшие в тупик переговоры между НАСА и Россией, главным партнером агентства США по космической станции, об организации такого полета означают, что место, скорее всего, займет астронавт из другой страны.
«Мы работаем над этим соглашением какое-то время, и, как я всегда говорю, любое партнерство или соглашение должно работать с обеих сторон», — сказала в недавнем интервью заместитель администратора НАСА Пэм Милрой. Она и руководитель аэрокосмической отрасли России Дмитрий Рогозин сделали «очень позитивный шаг», заявила она во время встречи в прошлом месяце в целях обеспечения потенциального соглашения о полетах России в рамках миссии SpaceX в сентябре 2022 года в обмен на будущий полет астронавта НАСА. . О российском космическом корабле «Союз».
«У нас просто есть несколько вещей, над которыми нужно работать», — сказала она.
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