Доки SpaceX Crew-3 Dragon с космической станцией

Четыре астронавта поднялись на борт Международной космической станции в четверг после однодневного путешествия внутри космического корабля, построенного космической компанией Илона Маска SpaceX. Квартет увеличил число людей, побывавших в космосе, до более чем 600 человек, что является еще одной важной вехой в 2021 году, самом загруженном году для пилотируемых космических полетов за более чем десятилетие.

Капсула SpaceX Crew Dragon, получившая название Endurance, пришвартовалась к орбитальной лаборатории в 18:32 по восточному времени в четверг, примерно на 40 минут раньше, чем было объявлено ранее.

«Стыковка завершена, счастлив оказаться на Международной космической станции», — сказал Раджа Чари, командир экипажа 3 из капсулы, когда он и его товарищи-астронавты, сидевшие бок о бок на своих местах, цеплялись за свои места в знак празднования.

Примерно через два часа люк открылся, и один за другим улыбающиеся члены экипажа вошли на космическую станцию, каждый в синем комбинезоне. Планируется, что они будут оставаться на орбите до апреля 2022 года.