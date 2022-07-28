Доклад: Белый дом сделал предложение об обмене с Россией Бритни Грейнер

США предложили России обмен пленными на звезду WNBA Бритни Гренье и еще одного американца. Си-Эн-Эн.

Сообщается, что Виктор Бут, осужденный российский торговец оружием, участвует в потенциальной сделке по обмену, а также американец Пол Уилан, задержанный российским правительством. Президент Джо Байден поддерживает компромисс с Грейнером и Баттом с Уиланом, который находится под стражей с 2018 года по обвинению в шпионаже и, как сообщается, обходит любую потенциальную оппозицию со стороны Министерства юстиции. Министерство юстиции регулярно выступает против торговли заключенными.

«Мы сообщили об этом несколько недель назад, в июне», — заявил CNN в среду высокопоставленный чиновник администрации. Позже они добавили, что Россия должна «отреагировать на это, но в то же время не оставлять нас в покое, поскольку мы продолжаем показывать шоу на очень высоком уровне».

Гринер была задержана более чем на 100 дней в России за то, что якобы носила вейп-картриджи с каннабисным маслом в своем багаже ​​в подмосковном аэропорту. Она признала себя виновной по предъявленным обвинениям, и ей грозит до 10 лет лишения свободы.

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Известный представитель Phoenix Mercury заявила в суде в среду, что, по сообщению Associated Press, «переводчик, предоставленный ей во время допроса, перевел лишь часть того, что было сказано, и официальные лица приказали ей подписать документы без объяснения причин».

Грейнер утверждала, что не знала, как масло каннабиса, которое рекомендовал доктор, оказалось в ее багаже; Тем не менее, она объяснила, как быстро она собралась, «пока она находится под большим давлением», сообщает Associated Press. Она заявила, что ей не разрешается связываться с адвокатами или информировать ее о своих правах.

Министр иностранных дел Энтони Блинкен на брифинге в среду заявил, что поговорит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и потребует освобождения Гренье и Уилана. Блинкен добавил, что они «положили существенное предложение на стол несколько недель назад», чтобы помочь с выпуском, первым публичным признанием предложения. согласно с АПЕсли звонок будет сделан, то это будет первый звонок между Блинкиным и Лавровым за неделю до вторжения России в Украину в феврале.