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Доклад: Белый дом сделал предложение об обмене с Россией Бритни Грейнер

28 июля, 2022
Boleslava Sokolova

США предложили России обмен пленными на звезду WNBA Бритни Гренье и еще одного американца. Си-Эн-Эн.

Сообщается, что Виктор Бут, осужденный российский торговец оружием, участвует в потенциальной сделке по обмену, а также американец Пол Уилан, задержанный российским правительством. Президент Джо Байден поддерживает компромисс с Грейнером и Баттом с Уиланом, который находится под стражей с 2018 года по обвинению в шпионаже и, как сообщается, обходит любую потенциальную оппозицию со стороны Министерства юстиции. Министерство юстиции регулярно выступает против торговли заключенными.

«Мы сообщили об этом несколько недель назад, в июне», — заявил CNN в среду высокопоставленный чиновник администрации. Позже они добавили, что Россия должна «отреагировать на это, но в то же время не оставлять нас в покое, поскольку мы продолжаем показывать шоу на очень высоком уровне».

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