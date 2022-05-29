Доклад Конгрессу об экономических и торговых отношениях между Китаем и Россией

Ниже приводится отчет Исследовательской службы Конгресса по экономическим и торговым отношениям между Китаем и Россией.

из отчета

Два события февраля 2022 г.: объявление лидерами Китайской Народной Республики (КНР или Китая) и Российской Федерации (России) о стратегическом партнерстве, «не знающем границ», и возобновление вторжения России в Украину при молчаливой поддержке КНР. Китая — может вызвать новые размышления Конгресса об углублении отношений между Китаем и Россией. Торговые, финансовые и технологические связи между Китаем и Россией могут повлиять на усилия США по сдерживанию России, в том числе с помощью санкций и экспортного контроля. Также представляется, что союз Китая с Россией является частью более широких усилий по созданию альтернативных глобальных систем в торговле, финансах и технологиях, которые могут усилить и бросить вызов либеральному глобальному экономическому порядку. См. также CRS In Focus IF12100, Отношения между Китаем и Россией.

Экономические отношения между Китаем и Россией

Ослабление торговой напряженности и взаимные гарантии по пограничным спорам углубили российско-китайские отношения и позволили обеим сторонам сосредоточиться на других геополитических приоритетах. С 2014 года Китай и Россия достигли соглашений в области торговли, энергетики, финансов, технологий и космоса, а также расширили дипломатическое и оборонное сотрудничество. Двусторонняя торговля расширилась с 2014 года, но потоки неравномерны. В 2021 году на Китай приходилось 18% торговли России, а на Россию — 2% торговли Китая. Доля Китая в российской торговле неуклонно росла с 11% в 2013 году, в основном за счет Европейского Союза.

Россия поставляет Китаю стратегический экспорт, включая энергию, удобрения и полезные ископаемые (такие как золото, никель, титан и платина). Китай все чаще обращается к России за сырой нефтью, природным газом и углем, и Россия может стать еще более важным поставщиком пшеницы и удобрений, поскольку Китай сталкивается с дефицитом. После вторжения России в Украину в 2022 году Китай снял ограничения на ввоз российской пшеницы. Экспорт Китая в Россию включает машины и электронику (28,8 млрд долларов), за которыми следуют цветные металлы (5,7 млрд долларов), текстиль и одежду (5,4 млрд долларов), а также автомобили, корабли и самолеты (5,0 млрд долларов). Война может углубить двусторонние отношения, если доступ России к мировым рынкам ухудшится, и если Китай будет обращаться к России за решением проблемы глобального дефицита. Волнения на Украине, вероятно, повлияют на доступ Китая к сельскохозяйственной продукции (например, кукурузе, подсолнечному маслу и свинине). Китай обратился к Украине за диверсификацией экспорта из США и теперь ищет альтернативных поставщиков. Учитывая его огромную роль покупателя, Китай может вытеснить страны, ищущие дефицитные продукты питания и энергию.

Скачать документ сюда.

Связанный