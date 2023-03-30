Доклад Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ: ответ Великобритании, март 2023 г.

Благодарю вас, посол Хосни, за презентацию вашей недавней работы и предполагаемой будущей деятельности.

Когда я в последний раз выступал в этом Совете в ноябре, мы сожалели о гуманитарной катастрофе, вызванной незаконным вторжением России в Украину, а также о широкомасштабных последствиях для экономики и окружающей среды Украины. Сейчас, когда идет второй год полномасштабного российского вторжения, действия России продолжают оказывать разрушительное воздействие как на Украину, так и на весь мир, оказывая прямое воздействие на продовольственную и энергетическую безопасность. Мы приветствуем постоянные усилия вашего офиса по смягчению этих последствий.

Вот почему мы рады поддержать вашу работу по оказанию помощи украинским властям в решении этих экологических проблем посредством проекта «Оценка воздействия войны против Украины на окружающую среду и варианты решения». Этот проект важен для того, чтобы помочь международному сообществу понять истинные масштабы причиненного ущерба, а также для усилий по привлечению к ответственности виновных в своих действиях в Украине. Мы с нетерпением ждем первой ежегодной оценки этого проекта в ближайшие недели.

Мы также приветствуем ваше особое внимание к энергетической безопасности Украины. В ответ на неудачи на поле боя мы стали свидетелями усиления российских атак на гражданскую и энергетическую инфраструктуру с октября — отчаянная и тщетная попытка сломить волю украинского народа.

В более широком смысле предлагаемая вами работа по оказанию помощи странам-участницам в диверсификации их энергоснабжения может повысить энергетическую безопасность и повысить устойчивость против тех, кто стремится использовать энергоресурсы в качестве оружия. В связи с этим мы приветствуем уделение особого внимания Центральной Азии и с нетерпением ждем уроков, извлеченных из обзорной миссии по энергетической безопасности и геотермальным ресурсам в Кыргызстане.

Работа, которую вы проводите для решения проблемы использования криптовалют и виртуальных активов в качестве инструментов для отмывания преступных доходов, имеет жизненно важное значение. Мы согласны с тем, что организованная и серьезная преступность, а также коррупция представляют наибольшую угрозу для правоохранительных органов в Юго-Восточной Европе. Вот почему Великобритания рада возможности поддержать внебюджетный проект по усилению борьбы с транснациональной организованной преступностью в Юго-Восточной Европе, который обеспечивает поддержку всего цикла активов.

Наконец, мы приветствуем вашу работу по включению гендерной проблематики в ключевые проекты, в том числе по наращиванию потенциала женщин Центральной Азии и реализации их полного потенциала в качестве лидеров и агентов перемен в энергетическом переходе. Как мы уже много раз говорили на этом форуме, результаты всегда будут ограниченными, если только половина таланта вовлечена в решение проблем. Как заявил наш госсекретарь на недавней презентации нашей новой Стратегии в интересах женщин и девочек, мы сможем построить более безопасный и зеленый мир, только если поставим женщин и девочек в центр наших усилий. Разнообразие голосов, знаний и лидерских качеств женщин и девочек имеют важное значение для принятия решений на местном, национальном и международном уровнях.

В заключение хотел бы добавить, что мы также разделяем ваше сожаление по поводу отсутствия консенсуса по решению Постоянного совета по теме, повестке дня и условиям проведения 31-го Европейского экономического форума ОБСЕ. На подготовительном совещании ранее в тот же день Россия вновь оказалась в одиночестве против проекта резолюции. И это несмотря на напряженную работу ДП по устранению необоснованных опасений российской делегации. Мы вынуждены заключить, что, как и в случае с большей частью работы организации, Россия просто хочет попытаться помешать функционированию ОБСЕ.

Посол Хосни, еще раз спасибо за ваш отчет, и мы надеемся на вашу поддержку в следующем году.