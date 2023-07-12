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Доклад: Российский генерал Олег Цуков, «ликвидированный» ракетой «Штормовая тень» в Украине

12 июля, 2023
Toma Kulikov

Согласно сообщениям из обеих стран, высокопоставленный российский генерал был убит в результате ракетного обстрела оккупированного украинского города «Штормовой тенью».

Генерал-лейтенант Олег Цуков погиб в понедельник, когда залп крылатых ракет уничтожил гостиницу «Дюна» в Бердянске на юге Запорожской области, где размещались российские военачальники.

«Сообщается, что сегодня в Бердянском районе ликвидирован российский генерал Олег Юрьевич Цуков, — сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрюшенко. Об этом он радостно написал в своем Telegram-канале.

Андрюшенко напомнил, что в сентябре 2022 года командир 144-й моторизованной дивизии России Цуков был тяжело ранен в бою, но выжил.

А советник мэра пошутил: «Теперь говорят, что его мобилизация в могиле завершена».

Похоже, депутат Верховной Рады Юрий Мисягин тоже празднует смерть буйного генерала.

«Британская «Штормовая тень» аккуратно зашла в гости», — прокомментировал он, имея в виду крылатые ракеты большой дальности совместной разработки Великобритании и Франции, которые были поставлены Украине в мае.


Российский генерал Олег Цуков погиб в результате ракетного удара по оккупированному Бердянску на Украине.
1tv.ru

Дым поднимается над зданиями после ракетной атаки Storm Shadow на Россию в Бердянске 11 июля 2023 года.
Дым поднимается над зданиями после ракетной атаки Storm Shadow на Россию в Бердянске 11 июля 2023 года.
кабель

Крылатые ракеты Storm Shadow, поразившие отель, были совместно разработаны Великобританией и Францией и доставлены Украине в мае.
Крылатые ракеты Storm Shadow, поразившие отель, были совместно разработаны Великобританией и Францией и доставлены Украине в мае.
Ассошиэйтед Пресс/Луи Джолли

Хотя Министерство обороны России официально не подтвердило смерть военачальника, Андрей Горолёв, член Государственной Думы — законодательного органа России — подтвердил многочисленные сообщения как украинских СМИ, так и промосковских военных блогеров.

«Да», — сказал Горолёв во вторник в эфире ток-шоу «60 минут» на подконтрольном государству канале «Россия-1». «К сожалению, [Tsokov] Он героически погиб. Этот человек заслуживает огромного уважения; У него безумная власть в вооруженных силах, и это правильно».

Горолёв добавил, что после почти смертельного боевого ранения в оккупированной Луганской области в прошлом году Цуков имел возможность быть демобилизованным из армии по состоянию здоровья, но сказал, что генерал решил вернуться на передовую «для боя».


Депутат Госдумы России подтвердил известие о смерти Цукова.
Депутат Госдумы России подтвердил смерть Цкова.
Социальные сети / новости east2west

Дым от украинского ракетного удара по оккупированному Бердянску.
Дым от украинского ракетного удара по оккупированному Бердянску.
кабель

Минобороны России пока не подтвердило смерть генерала.
Минобороны России пока не подтвердило смерть генерала.
Социальные сети / новости east2west

Цуков, которому ранее в этом году было присвоено звание старшего лейтенанта, ранее попадал под санкции Европейского Союза, Великобритании и Новой Зеландии за участие в войне на Украине.

Российские государственные СМИ сообщали, что Цуков был высокопоставленным ветераном двух войн в Чечне и военной кампании в Сирии.

По данным японских спецслужб, с начала войны на Украине было убито более 20 российских генералов.

Генерал в отставке Киёфуми Ивата, бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии, по словам газеты Nikkei в феврале, назвал число погибших «невероятно большим».

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