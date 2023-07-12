Доклад: Российский генерал Олег Цуков, «ликвидированный» ракетой «Штормовая тень» в Украине

Согласно сообщениям из обеих стран, высокопоставленный российский генерал был убит в результате ракетного обстрела оккупированного украинского города «Штормовой тенью».

Генерал-лейтенант Олег Цуков погиб в понедельник, когда залп крылатых ракет уничтожил гостиницу «Дюна» в Бердянске на юге Запорожской области, где размещались российские военачальники.

«Сообщается, что сегодня в Бердянском районе ликвидирован российский генерал Олег Юрьевич Цуков, — сообщил советник украинского мэра Мариуполя Петр Андрюшенко. Об этом он радостно написал в своем Telegram-канале.

Андрюшенко напомнил, что в сентябре 2022 года командир 144-й моторизованной дивизии России Цуков был тяжело ранен в бою, но выжил.

А советник мэра пошутил: «Теперь говорят, что его мобилизация в могиле завершена».

Похоже, депутат Верховной Рады Юрий Мисягин тоже празднует смерть буйного генерала.

«Британская «Штормовая тень» аккуратно зашла в гости», — прокомментировал он, имея в виду крылатые ракеты большой дальности совместной разработки Великобритании и Франции, которые были поставлены Украине в мае.







Российский генерал Олег Цуков погиб в результате ракетного удара по оккупированному Бердянску на Украине. 1tv.ru







Дым поднимается над зданиями после ракетной атаки Storm Shadow на Россию в Бердянске 11 июля 2023 года. кабель







Крылатые ракеты Storm Shadow, поразившие отель, были совместно разработаны Великобританией и Францией и доставлены Украине в мае. Ассошиэйтед Пресс/Луи Джолли

Хотя Министерство обороны России официально не подтвердило смерть военачальника, Андрей Горолёв, член Государственной Думы — законодательного органа России — подтвердил многочисленные сообщения как украинских СМИ, так и промосковских военных блогеров.

«Да», — сказал Горолёв во вторник в эфире ток-шоу «60 минут» на подконтрольном государству канале «Россия-1». «К сожалению, [Tsokov] Он героически погиб. Этот человек заслуживает огромного уважения; У него безумная власть в вооруженных силах, и это правильно».

Горолёв добавил, что после почти смертельного боевого ранения в оккупированной Луганской области в прошлом году Цуков имел возможность быть демобилизованным из армии по состоянию здоровья, но сказал, что генерал решил вернуться на передовую «для боя».







Депутат Госдумы России подтвердил смерть Цкова. Социальные сети / новости east2west







Дым от украинского ракетного удара по оккупированному Бердянску. кабель







Минобороны России пока не подтвердило смерть генерала. Социальные сети / новости east2west

Цуков, которому ранее в этом году было присвоено звание старшего лейтенанта, ранее попадал под санкции Европейского Союза, Великобритании и Новой Зеландии за участие в войне на Украине.

Российские государственные СМИ сообщали, что Цуков был высокопоставленным ветераном двух войн в Чечне и военной кампании в Сирии.

По данным японских спецслужб, с начала войны на Украине было убито более 20 российских генералов.

Генерал в отставке Киёфуми Ивата, бывший начальник штаба Сухопутных сил самообороны Японии, по словам газеты Nikkei в феврале, назвал число погибших «невероятно большим».