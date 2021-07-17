Зал хоккейной славы, обладатель Кубка Стэнли и Доктор?

Капитан Вашингтон Кэпиталз Алексей Овечкин В одном шаге от получения нового отличного титула. В пятницу Федеральный научный центр спорта и культуры Министерства спорта Российской Федерации провел предварительные слушания и разрешил Овечкину обсудить и защитить докторскую диссертацию. Тема диссертации Овечкина – «Сравнительный анализ методов профессиональной подготовки хоккеистов в Северной Америке и России». Свои выводы он представил после изучения методик обучения в трех школах России и Северной Америки.

По версии Матч ТВКак только диссертация Овечкина будет одобрена Научным советом, он получит степень доктора педагогических наук (научно-исследовательские стратегии обучения, помогающие молодым людям учиться).

Оппонентом Овечкина на предварительных слушаниях был профессор В. Горский, который написал: «С учетом рекомендованных доработок рекомендую передать диссертацию в научный совет для окончательного утверждения». За него проголосовали все 14 членов ученого совета.

Овечкин сказал, что в написании диссертации ему помогала «хорошая команда», согласно переводу Элизабет Уинтерс.

«Все было на высшем уровне», – добавил он.

Активный спортсмен редко пытается получить докторскую степень, особенно такая звезда, как Овечкин. Капитана Кэпиталз спросили, почему это имело для него значение. Матч ТВ Павел Лысенков.

«Я хочу помочь развитию российского хоккея в будущем», – сказал Овечкин. «Важно, что я делюсь своим опытом. Я планирую в ближайшее время открыть свою хоккейную школу… Я надеюсь использовать методы, которые я изучал и практиковал, в обучении детей».

В июне Андрей Бочарев объявил, что «Профессиональная академия хоккея Александра Овечкина» будет построена в Москве на обыкновенной Мнивниковской паводке. Хоккейная школа Овечкина войдет в состав большого спортивного комплекса, в состав которого войдет ледовая арена имени олимпийской чемпионки Татьяны Навки. Навка замужем за пресс-секретарем Владимира Путина Дмитрием Песковым.

Впервые мы узнали о том, что Овечкин пытается получить степень доктора философии в 2015 году, после того, как его мать, Татьяна, рассказала, что ее сын закончил аспирантуру и что он защитит диссертацию «в этом году или в следующем». Овечкин окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма в 2008 году (предполагается, что он получил степень бакалавра или эквивалентную ему). В сентябре того же года Овечкин сказал, что «думает» об аспирантуре.

Спустя годы Овечкин сделал следующий шаг и приблизился к достижению еще одной впечатляющей вехи – на этот раз в области образования.

Переводы Элизабет Винтерс