Документальные фильмы о российской оппозиции и изменении климата вошли в шорт-лист премии «Оскар»

Два документальных фильма о видных деятелях российской оппозиции и фильм о жизни в российской Арктике вошли в шорт-лист 95-й премии «Оскар». выпущенный От Академии кинематографических искусств и наук в среду.

Фильм Даниэля Рора «Навальный», в котором рассказывается о последствиях отравления нервно-паралитическим веществом критика Кремля в августе 2020 года, вошел в шорт-лист категории «Художественный документальный фильм».

фильм Рора премьера В январе этого года он ранее получил приз зрительских симпатий за документальный фильм и награду «Любимый фестиваль» на престижном кинофестивале «Сандэнс» и стал одним из первых победителей в категории «Оскар», попавших в шорт-лист.