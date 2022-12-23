Документальные фильмы о российской оппозиции и изменении климата вошли в шорт-лист премии «Оскар»

Два документальных фильма о видных деятелях российской оппозиции и фильм о жизни в российской Арктике вошли в шорт-лист 95-й премии «Оскар». выпущенный От Академии кинематографических искусств и наук в среду.
Фильм Даниэля Рора «Навальный», в котором рассказывается о последствиях отравления нервно-паралитическим веществом критика Кремля в августе 2020 года, вошел в шорт-лист категории «Художественный документальный фильм».
фильм Рора премьера В январе этого года он ранее получил приз зрительских симпатий за документальный фильм и награду «Любимый фестиваль» на престижном кинофестивале «Сандэнс» и стал одним из первых победителей в категории «Оскар», попавших в шорт-лист.
Короткий документальный фильм об Анастасии Шевченко, первой женщине-активистке судебное преследование По российскому закону 2015 года о «нежелательных организациях» 15 работ были отнесены к категории короткометражных документальных фильмов.
Режиссер австралийки Сара Маккарти, «Анастасия» рассказывает историю домашнего ареста Шевченко, который совпадает со смертью ее старшей дочери Алены.
«Приют» конкурирует с короткометражным документальным фильмом «Анастасия», рассказывающим о жизни ученого Максима Чаклева, который следит за миграцией моржей к арктическим берегам России, поскольку на них влияет изменение климата.
Режиссеры документального фильма, братья и сестры Максим Арбугаев и Евгения Арбужева, родом из Республики Саха (Якутия) на Дальнем Востоке России, региона, который стал услуга Во всем мире для сцены киноиндустрии в последние годы.
«Холот», который журнал The New Yorker опубликовал в сети в ноябре, — это дебютный фильм известного фотографа-документалиста Евгении Арбогаевой.
Окончательные номинации на «Оскар» будут названы 24 января 2023 года, а победители будут объявлены на ежегодной церемонии в Лос-Анджелесе в марте.
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