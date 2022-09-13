Вся красота и кровопролитиеДокументальный фильм Лауры Пойтрас 2022 года о жизни и творчестве художницы и активистки Нэн Голдин был удостоен Золотого льва на 79-м Венецианском международном кинофестивале. Премьера фильма состоялась 3 сентября.

Документальный фильм «Пойтрас» — лишь второй фильм в этой категории, получивший престижную первую премию в Венеции. В фильме рассказывается о борьбе Голдин за то, чтобы помешать попыткам Саклеров отмыть свою репутацию ключевых архитекторов опиоидной эпидемии в Соединенных Штатах, и о ее борьбе с опиоидной зависимостью, а также о ее восхождении к известности как фотографа и художника. Голдин, продюсер документального фильма, рассказывает о фильме своими воспоминаниями о своем детстве в пригороде, о горе после смерти сестры и о реакции нью-йоркского художественного сообщества на кризис СПИДа в 1980-х годах. Документальный фильм включает в себя интервью и редкие кадры деятельности Голдина в составе Pine (Now Prescription Addiction Intervention) Sackler, изображения из слайд-шоу и фотографии.

В приветственной речи Пойтраса режиссер выразил благодарность фестивалю за признание того, что «документальное кино — это кино». Она также охарактеризовала активность Голдина против «жестокой» семьи Саклер как «смелую», добавив, что она «никогда не встречала никого подобного Нэн».

Лаура Пойтрас сказала, что «искусство и видение» Голдин вдохновили ее на работу.

неон приобретенный Права на распространение в Северной Америке Вся красота и кровопролитие в конце августа, а осенью фильм должен появиться в кинотеатрах с последующим цифровым релизом. Премьера фильма состоится 7 октября в Нью-Йорке в рамках Нью-Йоркского кинофестиваля, где он был выбран в качестве центрального элемента фестиваля. Голдин также был выбран для разработки официального плаката Нью-Йоркского кинофестиваля (NYFF), который отмечает свое 60-летие. Предыдущими художниками, разрабатывавшими плакаты NYFF, были Ларри Риверс и Кара Уокер.

Пойтрас также известен как выход Гражданин Четыредокументальный фильм 2014 года об Эдварде Сноудене и ее работе в качестве редактора-основателя в The Intercept, некоммерческая новостная организация, созданная в 2014 году и имеющая репутацию агрессивной журналистики.

«Видение и искусство Нэн годами вдохновляли меня на работу и повлияли на поколения кинематографистов», — говорится в заявлении Пойтраса. Выход документального фильма совпадет с новым историческим показом произведения Нэн Голдин. Открытие В Moderna Museet в Стокгольме, 29 октября.