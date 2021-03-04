Документ под названием «Добро пожаловать в Чечню» раскрывает чистку против ЛГБТ в Российской Республике – Крайний срок

Для ЛГБТ в Чечне жизнь превратилась в кошмар.

Российская республика никогда не была очень гостеприимной к ЛГБТ-людям, но в 2017 году чеченское правительство начало прямую чистку против членов ЛГБТ-сообщества.

В 2019 году группа экспертов ООН по правам человека писала: «Люди в Чечне, подозреваемые в принадлежности к геям, геям или бисексуалам, сталкиваются с« новой волной преследований »после серии убийств, связанных с пытками и другими нарушениями прав человека. .

С тех пор ситуация только ухудшилась, как видно из документального фильма, номинированного на премию Оскар. Добро пожаловать в чечню, Режиссер Дэвид Франс. В фильме из первых рук рассказывается о жертвах пыток, доставленных в безопасное место секретной «радужной железной дорогой», управляемой российской ЛГБТ-сетью.

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Добро пожаловать в чечню Режиссер Давид Франс

Предоставлено Мэтью Кэри.



Франция сообщила о крайнем сроке: «Мы видим неопровержимые доказательства того, что это геноцид, контролируемый правительством», и этого мы не видели со времен Гитлера против ЛГБТ-сообщества – это убеждение, что вы могли бы каким-то образом собрать, а затем ликвидировать всех ЛГБТК члены меньшинства “.

Систематическое преследование якобы организовано Рамзаном Кадыровым, поддерживаемым Путиным авторитетом, который управляет республикой Чечня с большинством мусульман. Кадыров высмеивал спланированные обвинения в насилии и истреблении гомосексуалистов, абсурдно заявляя, что в Чечне нет гомосексуалистов, и поэтому никто не будет относиться к ним таким образом.

Франция комментирует: «Среди нововведений Кадырова было поручение всем чеченцам присоединиться к кампании». Итак, теперь членам семей и соседям, работодателям и директорам школ поручено помочь найти чеченцев-геев и публично раскрыть их личности, а в некоторых случаях даже правительство силой вооружает семьи для совершения так называемых “убийств чести”. грязная работа как часть этой правительственной кампании “.

Один из главных героев документального фильма HBO – Гриша, русский гей, который работал в Чечне и был похищен в сети ЛГБТ властей. Его пытали, а затем отпустили, затем он бежал из республики и искал убежища в российской ЛГБТ-сети.

«Он воплощение доброты, его работа в Чечне заключалась в том, чтобы делать людей счастливыми … Он был организатором мероприятий, он помогал людям с их свадьбами, он был певцом и музыкантом, и он был обо всем хорошем в жизни. , – отмечает Франция. «Однако, когда они выяснили, пытая других, его личность, они обращались с ним очень жестоко».

Режиссер использовал инновационные цифровые технологии, чтобы скрыть личность Гриши, как он сделал это с рядом других беглецов, фигурирующих в документальном фильме. Добро пожаловать в чечню Он также был номинирован на премию Оскар в категории «Визуальные эффекты», впервые документальный фильм получил эту награду.

Франс говорит: «Гриша был, как и все остальные, в начале операции, только заинтересован в участии в моей фотографии с обещанием, что он замаскирует», «что его личность будет защищена и сохранена».

Гриша принял смелое решение публично обвинить чеченских чиновников в применении к нему пыток, что было решающим шагом, поскольку это могло привести к официальному расследованию.

«Никто не предал огласке своих обвинений, опасаясь последствий для членов их семей», – отмечает Франция. «У Гриши была очень маленькая семья, и все они собрались вместе и пришли к выводу, что все готовы отправиться в изгнание, чтобы он мог это сделать, и что его мотивация заключалась не только в том, чтобы отдать должное своему делу – он живет каждый день в страхе перед что происходит с другими, с новыми людьми все время. И он хотел положить конец этой кампании ».

Добро пожаловать в чечнюОльга Баранова, Максим Лабонов и Давид Эстеве

Предоставлено Мэтью Кэри.



Добро пожаловать в чечню На нем изображена драматическая пресс-конференция в России, на которой Гриша обнародовал свои утверждения, отказавшись от целостности анонимности.

Мы держали это под прикрытием [in the film] Пока он сам не снял эту маскировку, – говорит Франс, – который в этот момент раскрывает не только свою личность, но и свою слабость и мужество, чтобы двигаться вперед и сказать: «Меня зовут не Гриша. Меня зовут Максим Лабонов, и это мой история для всего мира ».

Франция, за его фильм 2013 года, номинацию на премию Оскар. Как пережить чуму, Он пошел на пол работать Добро пожаловать в чечнюСъемки в России и самой Чечне. Он и его команда отправились в Республику, чтобы тайно задокументировать попытки извлечь молодую женщину-гея, которой грозила возможная смерть.

Франция признает: «Мы все очень нервничали по поводу того, как это сделать». «Мы снова и снова репетировали, как это сделать. Мы использовали мою ясность в качестве отгула, чтобы мы могли сидеть в том же ресторане, где производилась добыча, зная, что все взгляды будут прикованы ко мне больше, чем к реальной работе. И я лажал со своим мобильным телефоном – я снял половину этой сцены в качестве туриста, делая «большими жестами, я очищаюсь, а затем отвлеченно поворачиваю камеру, чтобы убедиться, что я получаю то, что мы искали».

Добро пожаловать в чечню Он получил награды на кинофестивалях по всему миру, в том числе в Сан-Паулу и Салониках, получил премию Amnesty International на Берлинском кинофестивале и первый приз на Международном фестивале документальных фильмов о правах человека.

Ответ был поистине ошеломляющим. Вы делаете такой фильм, потому что хотите привлечь внимание людей, которые могут изменить мир к лучшему », – отмечает Франс.« Мы проверили в Вашингтоне законодателей в июне, и в течение 72 часов администрация Трампа во всех местах ввела санкции против Кадыровский режим впервые за преступления против гей-сообщества присутствует. Дополнительные санкции были введены Европейским союзом, Европейским парламентом, Соединенным Королевством, Канадой и другими странами и политическими органами, что усилило давление на Россию, чтобы она что-то сделала, чтобы остановить это.

Между тем продолжается работа по спасению жертв чеченской чистки. Франция заявляет, что число погибших во время репрессий против ЛГБТ остается неизвестным.

«Их могут быть тысячи и тысячи», – говорит он. «Мы просто не знаем и не узнаем, пока они не позволят официальным следователям из Европейского Союза, из Организации Объединенных Наций поехать туда и на самом деле свободно поговорить с людьми и разобраться в сути».