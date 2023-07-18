Док-станции USB 4 обеспечивают достаточную пропускную способность для двух дисплеев 4K 120 Гц.

Новейшая док-станция Plugable USB 4 не требует компромиссов при использовании внешних дисплеев с вашим ноутбуком. в Док-станция USB4 с двумя экранами (номер модели UD-4VPD) имеет не один, а два порта HDMI 2.1, что позволяет совместимым ноутбукам подключаться к двум дисплеям 4K с частотой обновления 120 Гц. В пресс-релизе Plugable указано, что UD-4VPD будет доступен с сегодняшнего дня на Amazon по цене $199,95.

Я говорю «совместимые ноутбуки», потому что для того, чтобы получить максимальную отдачу от UD-4VPD, вам понадобится порт USB 4 или Thunderbolt 4, который обеспечивает пропускную способность 40 Гбит/с, необходимую док-станции. (Thunderbolt 3 поддерживается, но в примечаниях для прессы Plugable указано, что в некоторых случаях он будет предлагать «уменьшенные параметры режима отображения».) Док-станция также предназначена для Windows 10 и более поздних версий.

Хотя вы можете подключить MacBook, macOS не поддерживает технологию Multi-Stream Transport (MST), которую использует док-станция, поэтому она будет предлагать только один дополнительный дисплей с частотой «до 4K 60 Гц или 8K 60 Гц». Сайт Белгабель. Подключение двух мониторов к вашему MacBook через эту док-станцию ​​приведет к тому, что один из них будет клонировать дисплей вашего ноутбука, в результате чего получится два монитора.

Plugable — одна из первых компаний, предложивших док-станцию ​​с поддержкой двух дисплеев 4K/120 Гц, но другие компании находятся в разработке. например, в прошлом месяце Кенсингтон объявил в Портативная док-станция MD125U4 USB4, который также обеспечивает поддержку до двух дисплеев 4K/120 Гц через пару портов HDMI 2.1. Интересно, что в пресс-релизе Kensington говорится, что его док-станция может поддерживать один дисплей 8K с частотой до 30 Гц, в то время как Plugable утверждает, что его док-станция поддерживает один дисплей 8K с частотой 60 Гц. READ Новая технология позволит полностью зарядить мобильные телефоны всего за девять минут.

Помимо двух портов HDMI 2.1, док-станция Plugable имеет еще девять портов. Имеется два порта USB-A 10 Гбит/с, один порт USB-A 5 Гбит/с, один порт USB-C 10 Гбит/с с мощностью до 20 Вт и порт USB-C для подключения к ноутбуку мощностью до 100 Вт. Есть пара слотов для SD-карт (включая одну карту microSD) и разъем Ethernet 2,5 Гбит/с. Наконец, вы получаете 3,5-мм аудиоразъем для хорошей меры, а кабель USB 4 40 Гбит / с длиной 1 м входит в комплект поставки.