Долгий путь от Украины до Jefferson High Football

Тампа, Флорида. 18-летний Юрий Калинин не тот человек, которого можно легкомысленно отнести к борцовской команде старшей школы Джефферсона.

«Очень агрессивно, очень агрессивно», — сказал товарищ Калинина по команде Кармин Мортон. «Он будет бороться с кем угодно. Он попытается победить любого. Он ничего не боится».

Калинин вырос в деревне на востоке Украины примерно в шести милях от границы с Россией. Его семья переехала в Москву на следующие пять лет, прежде чем эмигрировать в Соединенные Штаты в поисках «лучшей жизни».

Семья переехала из Огайо в Тампу два года назад, чтобы учиться в младшем классе Калинина. Именно тогда футбольный тренер Джо Медула заметил.

«Мы смотрели, как он проходит программу борьбы», — сказал Медула. «Он выглядел очень агрессивно. Казалось, что он хорошо подходит для футболиста».

Калинин всегда готов пробовать новые впечатления.

«Выглядит весело. Кроме того, до того, как тренер Медула предложил мне поиграть в футбол, моя мама сказала, что будет весело играть в футбол», — сказал Калинин. «Когда тренер Медулла спросил меня, я сказал да».

Он мало что знал о футболе, но присоединился к команде в свой первый сезон.

«Да, изучите правила футбола», — сказал Мортон, улыбаясь. «Он привык к борьбе. Он придет и попытается избить тебя. Нет, ты не можешь этого сделать. Однако быстро учись».

Калинин играл в основном в обороне, но во взрослом матче он сыграл полузащитника и забил свой первый тачдаун.

«Это было сумасшествие, — сказал Калинин. «Это была одна из лучших вещей, которые я когда-либо чувствовал».

Первоначально Калинина звали Юрий, но на таможне США произошла ошибка, из-за которой написание его имени было изменено на Юрий. Теперь так официально написано в его паспорте.

Но он с нетерпением ждет возможности исправить это для того, чем он хочет заниматься после выпуска.

«Если вы получите немного [college] — сказал Калинин. «Но я планирую пойти в морскую пехоту».