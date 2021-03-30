Долговая нагрузка россиян вырастет до рекордных 11,7% к 2021 году – бизнес и экономика

Москва, 26 марта. / ТАСС /. Коэффициент долговой нагрузки россиян на макроуровне (DBR, отношение всех выплат по соответствующим кредитам к общему доходу населения) вырос до рекордных 11,7% на начало 2021 года, говорится в презентационных материалах главы Елизаветы Даниловой. отделения ЦБ РФ.
«В прошлом году долговое бремя увеличилось. Это во многом связано с эпидемией, когда доходы людей сокращаются, особенно во втором квартале прошлого года. Однако другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Во-первых, это то», – сказал он. Данилова на банковской конференции в ТАСС Снижение процентных ставок, наблюдавшееся в прошлом году, тем не менее увеличило долговую нагрузку, но не так резко, как могло бы быть.
Средний размер DBR по ипотечному кредитованию снизился с 60% в первом квартале до 56% в четвертом квартале прошлого года.
«Средний DBR снизился даже для ипотечных кредитов, а высокие уровни DBR намного ниже, чем для необеспеченного кредитования. Это связано с тем, что банки более консервативны в отношении ипотечных кредитов, более тщательно оценивая доход и чаще ориентируясь на официальные источники для подтверждения дохода заемщика. добавил, что там уровень DBR ниже, чем был до пандемии, и нет никаких новых рисков, даже несмотря на быстрый рост кредитования.