Долговая нагрузка россиян вырастет до рекордных 11,7% к 2021 году – бизнес и экономика

Москва, 26 марта. / ТАСС /. Коэффициент долговой нагрузки россиян на макроуровне (DBR, отношение всех выплат по соответствующим кредитам к общему доходу населения) вырос до рекордных 11,7% на начало 2021 года, говорится в презентационных материалах главы Елизаветы Даниловой. отделения ЦБ РФ.

«В прошлом году долговое бремя увеличилось. Это во многом связано с эпидемией, когда доходы людей сокращаются, особенно во втором квартале прошлого года. Однако другие факторы способствовали сдерживанию этого процесса. Во-первых, это то», – сказал он. Данилова на банковской конференции в ТАСС Снижение процентных ставок, наблюдавшееся в прошлом году, тем не менее увеличило долговую нагрузку, но не так резко, как могло бы быть.