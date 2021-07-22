Мойнихан говорит, что идее о том, что Вселенная пуста – огромная область, в которую может расшириться человечество, – существует всего два столетия назад. Что заставило ученых задуматься более серьезно о стабильности Солнечной системы и за ее пределами, так это осознание рассвета того, что наш вид может однажды вымереть из-за смерти солнца или какой-либо другой судьбы.

Некоторое время представление о конце всего этого ассоциировалось с мрачным пессимизмом, но в начале 20 века открытие того, что атом содержит огромное количество энергии, вызвало новую волну оптимизма в отношении того, что венгерская колонизация может быть долгосрочным решением, Мойнихан говорит.

Одно из самых ярких предложений было сделано российским рокмейкером Константином Циолковским, который вообразил поселение на астероидах с помощью космического корабля с ядерной установкой. Циолковский писал в 1911 году: «Лучшая часть человечества, скорее всего, никогда не умрет, но будет мигрировать от солнца к солнцу, когда оно гаснет».

Именно Циолковскому и его коллегам была обязана русская «космология», представив заселение Вселенной как великое повествование о человеческой судьбе, приглашая наш вид распространять жизнь в бесплодной Вселенной. Но, как указывает Мойнихан, это определенно не было капиталистическим видением. В 1902 году наставник Циолковского, Николай Федоров, был обеспокоен тем, что «миллионеры» могут «заразить другие планеты своей добычей», – сказал он.

Но на Западе также начинают появляться светские представления о галактическом искуплении. Другой влиятельной фигурой был американский инженер Роберт Годдард, который изобрел первую ракету на жидком топливе. В 1918 году он написал анонимное короткое эссе под названием «Последняя миграция: записка для оптимистов», которое он разослал друзьям. «Там он говорит, что если мы сможем открыть атом, мы сможем отправить людей за пределы Солнечной системы», – говорит Мойнихан. Годдард представлял себе экспедиции, несущие все человеческие знания, чтобы, по его словам, «новая цивилизация могла начаться там, где закончилась старая». А если это было невозможно, он предложил радикальную идею выпуска вместо этого «протоплазмы», которая в конечном итоге посеяла бы новых людей в далекие миры.