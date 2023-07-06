Как заинтересованный гражданин и сторонник усиления кибербезопасности, я пишу, чтобы привлечь внимание к насущной проблеме эскалации кибератак из России и спросить, не пришло ли время для Австралии рассмотреть вопрос о внедрении прокси-системы для фильтрации и мониторинга российского интернет-трафика.

В последние годы мы наблюдаем рост числа кибератак, как по частоте, так и по сложности, направленных на различные секторы в нашей стране. Не секрет, что к большому количеству таких нападений причастны российские деятели, спонсируемые государством.

Последствия этих злонамеренных действий имеют далеко идущие последствия, затрагивая критически важную инфраструктуру, государственные учреждения, предприятия и отдельных лиц.

Ландшафт угроз быстро меняется, и крайне важно, чтобы наши стратегии кибербезопасности развивались в тандеме. Изучая инновационные меры по борьбе с кибератаками, мы можем лучше защитить нашу цифровую инфраструктуру и обеспечить безопасность данных наших граждан.

Внедрение прокси-системы, специально фильтрующей и отслеживающей российский интернет-трафик, может стать потенциальным решением, заслуживающим внимания.

Прокси-система может включать в себя перенаправление российского интернет-трафика по определенному каналу, что обеспечивает комплексный мониторинг и анализ входящих пакетов данных, что позволяет нашим службам кибербезопасности выявлять и блокировать вредоносный трафик до того, как он достигнет намеченных целей.

Кроме того, он предоставит ценную информацию о методах и тактике, используемых этими субъектами угроз, что позволит нам укрепить нашу защиту и оставаться на шаг впереди.

Хотя внедрение такой прокси-системы может вызвать проблемы, включая необходимость в сложной инфраструктуре мониторинга и потенциальное влияние на скорость сети, потенциальные преимущества неоспоримы.

Российские киберпрокси будут действовать не только как сдерживающий фактор для киберпреступников, но и как средство сбора информации об их деятельности, способствуя более широким глобальным усилиям по борьбе с киберугрозами.

Поэтому я призываю правительство Австралии оценить целесообразность внедрения прокси-системы для фильтрации и мониторинга российского интернет-трафика. Я считаю, что, принимая упреждающие меры, мы можем усилить нашу защиту от кибербезопасности, защитить нашу критически важную инфраструктуру и обеспечить безопасность и конфиденциальность наших граждан.

Недавние кибератаки на Австралию

Недавно Австралия стала свидетелем серии крупных кибератак, направленных против различных секторов, включая телекоммуникации, здравоохранение и финансы.

Недавние кибератаки на такие организации, как Optus, Medibank и Latitude Financial Services, подчеркнули настоятельную необходимость усиления мер кибербезопасности Австралии.

Хотя использование прокси-серверов для российского интернет-трафика может быть потенциальной стратегией усиления защитных возможностей, прежде чем мы перейдем к таким решительным мерам, необходима тщательная оценка их осуществимости, эффективности и потенциального воздействия.

Кроме того, необходимо сбалансировать потенциальные выгоды с соображениями конфиденциальности, международных отношений и меняющегося характера киберугроз.

Эти инциденты выявили уязвимости в нашей цифровой инфраструктуре и вызвали опасения по поводу эффективности наших текущих мер кибербезопасности.

Учитывая серьезность этих кибератак и их потенциальное влияние на отдельных лиц и предприятия, важно изучить упреждающие меры для усиления защиты кибербезопасности Австралии.

Учитывая растущее число кибератак, исходящих от российских злоумышленников, вполне вероятно, что приобретение российского интернет-трафика окажет положительное влияние на смягчение последствий прошлых атак на нашу страну.

Важно отметить, что я понимаю, что внедрение такой прокси-системы сопряжено с проблемами и соображениями. Это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, ресурсы и опыт, чтобы обеспечить его эффективность без негативного влияния на скорость сети или создания препятствий законным соединениям.

Эксперты по кибербезопасности, заинтересованные стороны в отрасли и международные партнеры должны работать вместе, чтобы разработать комплексный подход, учитывающий меняющийся ландшафт киберугроз и защищающий нашу критически важную инфраструктуру.

Чтобы справиться с эволюцией киберугроз, правительство Австралии должно сотрудничать с экспертами по кибербезопасности, заинтересованными сторонами в отрасли и международными партнерами.

Развертывание прокси-системы для фильтрации и мониторинга российского интернет-трафика в качестве защиты от растущих киберугроз также может иметь потенциально негативные последствия для международных отношений, поэтому решение использовать прокси-сервер для российского интернет-трафика также поднимает вопросы о конфиденциальности, международном сотрудничестве и долгосрочных последствиях для Австралийские дипломатические отношения.

При выполнении прокси-сервер перехватывает запросы пользователей и перенаправляет их по назначению, а также фильтрует и отслеживает трафик на наличие потенциальных угроз.

Лично я считаю, что эта технология дает возможность усилить защиту Австралии от кибератак из России, обеспечивая более глубокое понимание и контроль над входящими пакетами данных. Однако решение о проксировании российского интернет-трафика не лишено проблем и потенциальных последствий.

Прокси-серверы по своей природе предполагают перехват и анализ интернет-трафика, в том числе данных из зарубежных стран. Это можно рассматривать как нарушение прав на неприкосновенность частной жизни и подрыв доверия между странами, что может привести к дипломатической напряженности.

Кроме того, прокси-системы требуют сложной инфраструктуры мониторинга и опыта. Это может привести к осложнениям в соблюдении международного права, суверенитета данных и судебных разбирательств.

Опора на такое решение для защиты нашей страны также требует тщательного рассмотрения и сотрудничества с международными партнерами, чтобы обеспечить соблюдение конфиденциальности и прав человека при эффективной фильтрации вредоносного трафика.

Ив’е поговорил с техническими экспертами и сетевыми инженерами, которые утверждают, что перенаправление российского интернет-трафика через прокси-сервер может включать его перенаправление по определенному каналу, обеспечивающему расширенные механизмы фильтрации и мониторинга.

По их словам, потенциальные угрозы могут быть обнаружены и заблокированы до того, как они достигнут австралийских сетей. Однако существует неотъемлемый риск ложных срабатываний и ложных отрицательных результатов, что может привести к тому, что законный трафик будет ложно помечен как вредоносный или не сможет обнаружить изощренные кибератаки.

Кроме того, они также создали некоторые технические проблемы, на которые могла повлиять новая прокси-система, включая производительность сети и появление проблем с задержкой.

Эксперты говорят, что перенаправление интернет-трафика через прокси-серверы может привести к снижению скорости сети, что повлияет на бизнес и частных лиц, и это еще одна проблема, с которой они столкнулись. Оказывается, решение этих проблем с производительностью требует значительных инвестиций в инфраструктуру и постоянного мониторинга для обеспечения оптимальной эффективности.

Известные хакерские группы Rosyn и злоумышленники

Важно отметить, что ландшафт субъектов угроз и хакерских групп динамичен и подвержен изменениям. Ниже приведен список некоторых известных российских злоумышленников и хакерских групп, которые, как известно, причастны к кибероперациям:

Хотя важно отметить, что структура субъектов угроз и хакерских групп динамична и может меняться, вот список некоторых российских субъектов угроз и хакерских групп, которые, как известно, участвуют в кибероперациях:

APT28 (вымышленный медведь): Группа продвинутых постоянных угроз (APT), связанная с российской военной разведкой (ГРУ).

Известен проведением кампаний кибершпионажа против правительств, военных организаций и политических организаций. APT29 (Уютный медведь): Другая группа высокоразвитых АПТ связана с российскими спецслужбами, в частности с Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Он известен проведением операций кибершпионажа с упором на правительственные учреждения, аналитические центры и дипломатические учреждения. Песчаный червь (медведь вуду): Группа электронного шпионажа, предположительно связанная с российскими военными.

Известно проведение целевых атак на критическую инфраструктуру, включая энергетический и телекоммуникационный секторы. Торла (Ядовитый Медведь, Змея): Давняя и изощренная группа кибершпионажа, предположительно связанная с российскими спецслужбами.

Занимался крупномасштабными кибероперациями, включая сбор разведывательных данных и кражу информации из различных секторов. Группа Гамаредон: APT Group в первую очередь нацелена на украинские компании, но расширяет свою деятельность за пределы Украины.

Известно использование методов социальной инженерии и вредоносных документов для проникновения в организации. Злая корпорация: Группа финансово мотивированных киберпреступников из России.

Участвуйте в масштабных атаках банковских троянцев, атаках программ-вымогателей и кампаниях по вымогательству, в первую очередь нацеленных на финансовые учреждения. Автомобильный банк (FIN7): Группа киберпреступников из России или Восточной Европы.

Известно проведение финансово мотивированных атак на глобальные финансовые учреждения, в частности, с помощью целевых фишинговых кампаний. Ревиль (Содинокебе): Печально известная группа программ-вымогателей как услуги (RaaS), которая, как считается, возникла в России.

Связан с высокоуровневыми атаками программ-вымогателей, утечками данных и кампаниями по вымогательству в различных отраслях.

По мере того, как правительство Австралии продвигает свою стратегию кибербезопасности, оно должно тщательно учитывать потенциальные последствия для международных отношений и уравновешивать их преимуществами усиления защиты от киберугроз.

Открытый диалог, дипломатическое взаимодействие и сильный технический опыт необходимы для того, чтобы ориентироваться в этом сложном ландшафте, сохраняя при этом глобальное положение Австралии и обеспечивая безопасное цифровое будущее.

Отказ от ответственности: Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат автору и не обязательно отражают официальную позицию правительства Австралии или его ведомств.