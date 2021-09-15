Должностные лица CBP Филадельфии изъяли фальшивую валюту на сумму около 100 000 долларов из России, отправленную в Иллинойс.

Филадельфия – Сотрудники таможни и пограничной службы США конфискуют фальшивые евро и доллары на сумму около 100000 долларов, отправленных в международных грузоперевозках из России 7 сентября по адресу недалеко от Чикаго.

Чиновники CBP перехватили почти 100000 долларов

В поддельных долларах и евро.

Первоначально экспорт прибыл 19 августа, и чиновники CBP задержали посылку, которая была названа «денежными деньгами». Когда полицейские осмотрели посылку, они обнаружили 77 300 долларов в купюрах по 100 евро и 6 515 долларов в 5 долларах США. 77 300 евро конвертируются в 91 361 доллар США, что эквивалентно 97 876 долларам США.

Монета выглядит как копирование юридических записей низкого качества. CBP связалась с секретной службой США, которая подтвердила, что монета поддельная. Чиновники CBP обменялись валютой со спецагентами секретных служб в четверг.

США Места Юридические ограничения на воспроизведение изображений банкнот в рупиях И те, кто пытается отправить эти фиктивные банкноты в качестве законного платежного средства, сталкиваются с серьезными последствиями в соответствии с законодательством США.

«Правоохранительным органам известно, что поддельные и фиктивные банкноты использовались в финансовых преступлениях, особенно против неизвестных пожилых людей в нашей стране, некоторые из которых потеряли все свои сбережения, – сказал Эдвард Мориарди, исполнительный директор CBP в Филадельфии. «Служба таможенного и пограничного контроля привержена сотрудничеству с нашими партнерами в правоохранительных органах для борьбы с незаконными попытками нанести удар по безопасности наших граждан, предприятий и экономической системы Соединенных Штатов».

Как сказано в нем Американская секретная служба, Поддельная валюта является прибыльным бизнесом и часто используется для финансирования незаконной деятельности, включая финансовое мошенничество, незаконный оборот наркотиков, терроризм и нападения на финансовые учреждения нашей страны.

Потребители и розничные торговцы могут Чтобы защитить себя От непреднамеренного получения поддельной валюты путем обучения быстрому распознаванию защитных элементов подлинных банкнот Федеральной резервной системы.

Порты въезда обслуживаются сотрудниками CBB из Оперативного управления целевой группы CBP по безопасности границы. Чтобы узнать больше о том, как полевой операционный офис CBP защищает границы нашей страны, посетите портал CBP Ports Gateway. Узнайте больше о CBP на сайте www.CBP.gov и о том, чего CBB добился в 2020 году «в обычный день».

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