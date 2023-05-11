Дольф Лундгрен чуть не ударил Сильвестра Сталлоне на съемках «Неудержимых» — Variety

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Дольф Лундгрен рассказал в программе In Depth With Graham Bensinger, что чуть не ударил Сильвестра Сталлоне во время съемок боевика 2010 года «Неудержимые». Сталлоне сам снял фильм, отметив второй раз, когда Лундгрен снялся в фильме после «Рокки IV» 1985 года.

«У нас были хорошие и плохие времена, вроде семьи», — сказал Лундгрен о своих давних рабочих отношениях со Сталлоне. «Он был очень строг со мной в сцене из «Неудержимых», где он как бы наорал на меня перед всей съемочной группой и заставил меня сделать около 20 дублей в сцене. Это было похоже на: «Моя бабушка может сделать это лучше». чем это. Что ты делаешь, что ты делаешь?» «Вы знаете, в основном на глазах у всех. И в тот день также была пресса, международная пресса».

Лундгрен продолжил: «У нас был перерыв на обед, и я помню, что был в слезах. Я был очень расстроен. вытащить его и заняться сексом с этим фильмом, я уйду отсюда. Я просто собираюсь его избить». И я ухожу. И я думаю, когда я шел по съемочной площадке, люди чувствовали это была плохая тряска. А потом я похлопал его по спине, и он был хитрым. И он такой: «О, я сожалею об этом». Давайте сделаем что-нибудь еще и продолжим двигаться вперед. И у нас были некоторые разногласия на протяжении многих лет, но что я могу сказать, он сумасшедший итальянец. Я думаю, он знает, что я всегда уважал и любил его, и я думаю, именно поэтому мы до сих пор друзья».

Лундгрен и Сталлоне остаются близкими людьми, а Лундгрен появляется в новом реалити-шоу Сталлоне Paramount+ «Семья Сталлоне». Оба актера повторили свои роли «Рокки» в фильме «Крид 2» 2018 года. В прошлом году MGM объявила, что разрабатывает новый фильм «Рокки», посвященный семье Драго. Лундгрен сыграл русского соперника Рокки Ивана Драго в «Рокки IV», а Флориан Мунтяну появился в роли сына Ивана в «Криде II». Роберт Лоутон был нанят для написания сценария. Сталлоне высказался против раскола и сказал, что ему никогда не говорили о его развитии.

«Между прочим, у меня нет ничего, кроме уважения к Дольфу, но я хотел бы, чтобы он рассказал мне, что происходит за моей спиной», — сказал тогда Сталлоне, намекая на напряженность между актерами. «Держи своих настоящих друзей рядом».

Затем в дело вмешался Лундгрен, который сказал фанатам «Рокки» расслабиться. «Просто чтобы внести ясность в отношении возможной главы «Драго». Нет ни утвержденного сценария, ни сланцевых сделок, ни режиссера, и лично у меня сложилось впечатление, что мой друг Слай Сталлоне участвовал как продюсер или даже как актер», Лундгрен написал в прессу на прошлой неделе, что это печально. На связи с мистером Бальбоа — просто чтобы все фанаты могли расслабиться… Ну вот. «

С тех пор Сталлоне и Лундгрен запали на говядину. Актерский состав перешел к работе над двумя сиквелами «Неудержимых» вместе: «Неудержимые 2» 2012 года и «Неудержимые 3» 2014 года.