Доля российского дисконтного рынка резко выросла после открытия первого магазина в Великобритании

// Mere начинает получать товарные запасы, готовясь к открытию своего первого магазина в Великобритании.

// В магазине Preston остались последние штрихи, чтобы сделать его готовым

// Окончательная дата открытия зависит от того, как быстро будет доставлен остальной товар.

По сообщениям, российская дисконтная сеть Mere заявила, что принимает складские поставки, поскольку продолжает подготовку к открытию своего первого магазина в Великобритании.

Магазин, который должен открыться в Престоне, оставил некоторые последние штрихи, чтобы оборудовать магазин, в том числе собственную холодную камеру.

Окончательная дата открытия зависит от того, как быстро будет доставлен остальной товар, бакалейщик упомянул.

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«Мы начали получать товары в магазине Preston, – сказал Александр Чкалов, директор по развитию бизнеса в Великобритании.

Это первый из четырех британских магазинов, которые Mere откроет в этом году, остальные три – в Castleford, Caldicot и Mold.

От простых поставщиков требуется, чтобы они доставляли товары непосредственно в магазины и платили только за проданные запасы.

Еда будет выставлена ​​на поддонах в магазинах площадью около 10 000 квадратных футов, включая холодильные камеры.

Каждый из них будет иметь максимум 1200 наименований товаров для окружающей среды, охлаждаемой и замороженной среды и восемь сотрудников, включая около четырех кассиров и трех сотрудников службы доставки.

Материнская компания «Торгсервис Мир» была основана в 2009 году в Красноярске, Сибирь, братьями-инициаторами Сергеем и Андреем Шнайдерами.

В своих планах роста в Великобритании Mere нацелится на любую часть страны, где она может арендовать участки, отвечающие ее требованиям, включая доступ с основных дорог.

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