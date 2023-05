Домбровски, Ожье Элиассим и Шаповалов нокаутировали в четвертьфинале парного разряда в Мадриде.

Канадцы Габриэла Домбровски, Феликс Оже-Альяссим и Денис Шаповалов выбыли в четвертьфинале парного разряда во вторник на Madrid Open.

Дабровски из Оттавы и ее партнерша, бразильянка Луиза Стефани, занявшая шестое место, проиграли в женском парном разряде в Мадриде со счетом 6:4, 3:6, 10:5 американскому дуэту Джессике Пегула и Коко Гауфф, занявшей первое место.

У американцев было 13 возможностей для брейка, они реализовали две и защитили две из трех возможностей для брейка, с которыми они столкнулись в игре, которая длилась час и 20 минут.

Позже во вторник Оже-Альяссим и Шаповалов из Ричмонд-Хилла, Онтарио, потерпели поражение со счетом 4-6, 6-2, 12-10 от четвертого посева Марсело Аревало из Сальвадора и Жан-Жюльена Роже из Нидерландов.

У канадцев было девять эйсов, но допущено шесть двойных ошибок и дважды брейк при четырех моментах.

Аревало и Рохер сыграли чисто, без двойных ошибок, набрав 79% очков подачи. Они не смогли защитить единственную переломную возможность, которую они позволили.

Лейла Фернандес из Лаваля, Кью, и ее американский партнер Тейлор Таунсенд сыграют с Се Су-вэй из Тайваня и Барборой Стрыковой из Чехии в женском четвертьфинале в среду.

На пути к защите титула

Карлос Алькарас позаботился о том, чтобы он не попал в число расстроенных лидеров, и с самого начала играл хорошо, чтобы обеспечить себе место в четвертьфинале, победив Александра Зверева со счетом 6: 1, 6: 2.

После того, как Даниил Медведев, занявший второе место, и Андрей Рублев, занявший пятое место, проиграли матчи четвертого раунда на турнире с грунтовым покрытием, Алькарас обогнал Зверева с 13-м номером и остался на пути к защите своего домашнего титула.

Это был матч-реванш с прошлогодним мадридским финалом, в котором Алькарас с комфортом выиграл у двукратных бывших чемпионов в испанской столице.

«Для меня удивительно играть на том уровне, на котором я играл сегодня», — сказал Алькарас. «Сейчас я чувствую себя хорошо, и этот матч придает мне уверенности».

Алькарас не оставил Звереву ни одного брейк-пойнта и воспользовался четырьмя из своих 10 брейк-пойнтов. 19-летний испанец закончил с рекордом в 21 победу и 12 невынужденных ошибок. У Зверева было всего девять победителей и 22 невынужденных ошибки.

Алькарас, избавившийся от титула в «Барселоне», добился в Испании 18-матчевой победной серии.

Шариф делает историю Египта

Вторая сеяная у женщин, Арина Соболенко, вышла в 1/8 финала, отстав от Майяр Шариф с сетом и брейком. Соболенко победил Аль-Масри 2-6, 6-2, 6-1.

Чемпионка Открытого чемпионата Австралии по теннису дошла до своего пятого полуфинала в семи турнирах. Мадрид выиграл в 2021 году.

Шериф, посеянный под номером 59, стал первым египтянином, вышедшим в четвертьфинал турнира WTA 1000.

«Это был сумасшедший матч, — сказала Соболенко. — Я думаю, она показала невероятный теннис. Сегодня было очень тяжело». «Я не мог приспособиться к ее игре, и я был действительно сумасшедшим. Я очень рад, что смог остановить себя, сделать несколько вдохов и начать все сначала».

Соболенко встретится с девятой сеяной Марией Саккари, которая вышла победителем, обыграв Ирину-Камелию Бегу 6-7(3), 6-4, 6-2.

Медведев проиграл соотечественнику, занявшему 121-е место, россиянину Аслану Карацеву со счетом 7-6(1), 6-4. Это была первая победа Карацева над соперником из топ-10 с 2021 года.

Медведев пожаловался на маленькие размеры корта Арантсы Санчеса Викарио, заявив, что ему следовало играть на центральном корте в качестве второго посева.

Карацев в прошлом был 14-й ракеткой мира и выиграл три титула Тура, последний раз в Сиднее в прошлом году. Он был полуфиналистом Открытого чемпионата Австралии по теннису 2021 года.

Рублев выиграл у партнера в парном разряде

«Я чувствую себя прекрасно», — сказал Карацев, который в четвертьфинале сыграет либо с Тейлором Фрицем, либо с Чжан Цзыженем.

Рублев проиграл своему партнеру по парному разряду, а также соотечественнику Карену Хачанову 7-6(8), 6-4. Хачанов сохранил два сет-очка на тай-брейке, что стало его первой победой над соперником из топ-10 на грунте с 2019 года.

Хачанов считает, что тай-брейк был решающим после поражения от Рублева в Монте-Карло три недели назад, когда Рублев выиграл свой первый титул Masters 1000.

«Всегда сложно играть друг против друга, потому что, с одной стороны, мы отлично знаем матчи друг друга, потому что много лет вместе тренируемся», — сказал Хачанов. «В то же время мы знаем, чего ожидать, но мы также немного нервничаем, играя друг против друга. Мы хорошие друзья».

Хачанов, который улучшил свой результат до 19-0 после победы в первом сете в 2023 году, встретится с Алькарасом в четвертьфинале.

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал парного разряда, где их ждут Джейми Мюррей и Майкл Винус.

Даниэль Альтмайер вышел в четвертьфинал, победив Жауме Мунара со счетом 6-3, 6-0. Следующим соперником Альтмайера станет Борна Чорич, победивший Алехандро Давидовича Фокина 6-7(5), 6-3, 7-6(5).

Чжан — первый китаец, достигший 1000 мастеров четверти.

Чжан Чжижень должен был сохранить три матчбола в своей победе над Тейлором Фрицем на Madrid Open, чтобы стать первым китайским игроком, вышедшим во вторник в четвертьфинал ATP Masters 1000.

Чжан сплотился после сета против восьмого сеяного американца и повел 3–6, 7–6 (5), 7–6 (8) и выиграл тай-брейк в финальном сете в третьем подряд турнире на грунтовых кортах. в испанской столице. Для 26-летнего Чжана это была первая победа над соперником из топ-10.

«Перед игрой вы знаете, что он очень сильный игрок. [I] «Я просто пытался сделать то, что мог», — сказал Чжан. затем [after] проиграть первый сет, [I was] Подумываю попробовать сыграть в игру поближе. в конце концов [that] Я могу победить, это потрясающе».

Чжан, посеянный под номером 99, опередил Кэмерона Норри с 13-м номером в третьем раунде в Мадриде, что стало самой крупной победой в его карьере. Чжан победил Дениса Шаповалова с 21-м номером во втором раунде. Всего он сыграл в Мадриде семь тай-брейков, выиграв шесть из них.

В 2021 году Чжан стал первым человеком, представлявшим Китай, получившим место в основной сетке Уимблдона в открытую эру, которая началась в 1968 году, когда профессионалы были допущены к теннисным турнирам Большого шлема.