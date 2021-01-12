Дом спроектирован по принципам Вапи-Саби.

Дизайнер Наталья Беспалова хорошо знала хозяина этого дома, и когда дело дошло до ремонта коттеджа, они вместе занялись бизнесом. Хозяину был нужен домик на берегу Волги – в этот день он мог бывать, гулять и проводить время с семьей. Когда его главная резиденция была поблизости, он хотел, чтобы это было место для отдыха. «Он решил отремонтировать его и добавить летнюю кухню», – говорит Песпалова. На фоне высоких деревьев на участке домик небольшой, но уютный и эксцентричный. Дизайнер вместе со своей командой и клиентом приступил к ремонту фасада и крыши. Тем временем Песпалова начала работу над дизайном интерьера. Он был вдохновлен работами Акселя Веруорта и стремился выразить это в своих рисунках. «Меня вдохновила философия Вапи-Саби, ее простота с легким оттенком старины и красота несовершенства», – говорит он.

Во время реставрации под крышей был обнаружен затвердевший нарукавный пояс, который дизайнер решил сразу оставить: «Его жесткая, жесткая конструкция идеально соответствует нашей концепции». Стены были покрыты декоративной штукатуркой, а высокий потолок был покрыт простыми досками серого цвета. Хоть дом и небольшой, но ощущение места все равно высота потолка конька составляет 4,5 м. Комната только одна, потому что хозяину ничего лишнего не нужно. Поскольку он хотел проводить время на улице, он решил добавить просторную террасу, где он мог бы сидеть и любоваться природой. Интерьер переработан с использованием винтажных предметов – хозяин хочет покупать антиквариат. В его коллекции много кружек, кувшинов и предметов. Диваны из грубого холста были изготовлены по индивидуальному заказу, столы были изготовлены местными плотниками, а кресла и коврики были приобретены в Zara Home. Чтобы пространство не опустело, Песпалова нарисовала несколько своих картин; Одни она повесила на стену, другие просто прислонила к ней. Вместе с клиентом они увидели в ближайшем лесу красивые скользящие деревья и пни – они были срублены, выкрашены в черный цвет и поставлены в качестве столиков возле дивана. «Когда я составлял план дома, я почувствовал необходимость здесь в старой печи», – вспоминал дизайнер. «Мы долго искали ее, нашли печь 1915 года в Дании, нашли ее и положили домой». Раньше хозяин посещал дом только летом, а теперь это прекрасное место круглый год. Благодаря печке здесь можно даже переночевать!

Эта статья впервые появилась AD Россия

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