Дом Филлипс и Бруно Перейра: Бразилия обвинила троих мужчин в убийстве британского журналиста и эксперта по коренным народам

Согласно заявлению, опубликованному федеральной прокуратурой в пятницу, Амарилду да Коса Оливейра, Осини да Кошта де Оливейра и Джефферсон да Силва Лима предстали перед судом как обвиняемые в преступлениях, совершенных в долине Жавари.

Судья федерального суда в Амазонасе снял секретность деталей дела в четверг.

Амарилдо и Джефферсон якобы признались в преступлении в июне, и Амарилдо привел власти к телам. Однако участие Осини было доказано показаниями свидетелей, по данным Федеральной прокуратуры.

«Уже были записи о спорах между Бруно и Амарильдо по поводу браконьерства на землях коренных народов», — говорится в заявлении.

Она утверждала, что «мотивом убийств был тот факт, что Бруно попросил Дома сфотографировать лодку обвиняемого».

В заявлении говорится, что Перейра намекала, что она была целью преступления, а Филлипс был убит «только за то, что был с Бруно», чтобы «обеспечить безнаказанность за предыдущее преступление».

Филлипс и Перейра проводили исследования для книжного проекта об усилиях по сохранению в этом районе, который власти назвали «сложным» и «опасным» и известным тем, что укрывают незаконных шахтеров, лесорубов и международных торговцев наркотиками.

В последний раз их видели в общине Сан-Рафаэль, в двух часах езды на лодке от города Аталая-ду-Норти, после того, как патруль аборигенов на реке Итакаи организовал сопровождение для предотвращения вторжений браконьеров и браконьеров на земли долины Жавари.

По данным Human Rights Watch со ссылкой на данные Пасторальной земельной комиссии, некоммерческой организации, связанной с католической церковью, в период с 2009 по 2019 год более 300 человек были убиты в Бразилии в результате споров из-за земли и ресурсов в Амазонии.

А в 2020 году Global Witness поставила Бразилию на четвертое место среди самых опасных для экологической активности на основании задокументированных убийств защитников окружающей среды. Он добавил, что почти три четверти таких атак в Бразилии произошли в регионе Амазонки.