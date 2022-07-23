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Дом Филлипс и Бруно Перейра: Бразилия обвинила троих мужчин в убийстве британского журналиста и эксперта по коренным народам

23 июля, 2022
Toma Kulikov

Согласно заявлению, опубликованному федеральной прокуратурой в пятницу, Амарилду да Коса Оливейра, Осини да Кошта де Оливейра и Джефферсон да Силва Лима предстали перед судом как обвиняемые в преступлениях, совершенных в долине Жавари.

Журналист-ветеран Филлипс и эксперт по коренным народам Перейра исчезнувший 5 июня во время поездки в крайнюю западную часть штата Амазонас. Их смерть в отдаленном регионе привлекла внимание всего мира к рискам, с которыми журналисты и активисты-экологи часто сталкиваются в Бразилии.

Судья федерального суда в Амазонасе снял секретность деталей дела в четверг.

Амарилдо и Джефферсон якобы признались в преступлении в июне, и Амарилдо привел власти к телам. Однако участие Осини было доказано показаниями свидетелей, по данным Федеральной прокуратуры.

«Уже были записи о спорах между Бруно и Амарильдо по поводу браконьерства на землях коренных народов», — говорится в заявлении.

Она утверждала, что «мотивом убийств был тот факт, что Бруно попросил Дома сфотографировать лодку обвиняемого».

В заявлении говорится, что Перейра намекала, что она была целью преступления, а Филлипс был убит «только за то, что был с Бруно», чтобы «обеспечить безнаказанность за предыдущее преступление».

Филлипс и Перейра проводили исследования для книжного проекта об усилиях по сохранению в этом районе, который власти назвали «сложным» и «опасным» и известным тем, что укрывают незаконных шахтеров, лесорубов и международных торговцев наркотиками.

В последний раз их видели в общине Сан-Рафаэль, в двух часах езды на лодке от города Аталая-ду-Норти, после того, как патруль аборигенов на реке Итакаи организовал сопровождение для предотвращения вторжений браконьеров и браконьеров на земли долины Жавари.

Они имели Сообщается, что ему угрожали смертью дней до их исчезновения.

По данным Human Rights Watch со ссылкой на данные Пасторальной земельной комиссии, некоммерческой организации, связанной с католической церковью, в период с 2009 по 2019 год более 300 человек были убиты в Бразилии в результате споров из-за земли и ресурсов в Амазонии.

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А в 2020 году Global Witness поставила Бразилию на четвертое место среди самых опасных для экологической активности на основании задокументированных убийств защитников окружающей среды. Он добавил, что почти три четверти таких атак в Бразилии произошли в регионе Амазонки.

Камило Роча из CNN, Родриго Педрозо и Филип Ван внесли свой вклад в отчет.

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