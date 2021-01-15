Дональд Моррисон: Из России без особой любви. Местные новости

Бедный Джо Байден. После десятилетий общественной жизни он, наконец, становится президентом, поскольку Соединенные Штаты сталкиваются с некоторыми из самых серьезных проблем за последние десятилетия: пандемией, мятежами и, что хуже всего, изменением климата.

Каждый год фиксируются новые рекорды тепла, уровень моря поднимается, а штормы становятся все сильнее и чаще. Смертельные лесные пожары превращаются в ежегодную эпидемию; Засуха и наводнения опустошают землю.

Теперь изменение климата представляет угрозу и для национальной безопасности. Министерство обороны заявляет, что 79 военных баз США пострадают от наводнений и повышения уровня моря, и некоторые из них, возможно, придется закрыть. За рубежом Пентагон предупреждает, что глобальное потепление приведет к политической и экономической нестабильности, а также к миллионам климатических беженцев.

Одна страна, в частности, привлекает внимание экспертов по безопасности: Россия, хотя и не проблема будущего. Вместо этого, поскольку Россия настолько велика и расположена далеко на севере, она, вероятно, станет мировым аграрным и экономическим центром.

В более теплом мире было бы легко получить доступ к огромным запасам нефти и древесины страны. Пока что Россия пользуется исчезновением морского льда в Арктике для увеличения своего экономического и военного присутствия там.

Почему все это проблема? Потому что Россия долгие годы была плохим игроком на мировой арене. По сути, это коррумпированная диктатура, которая ведет кибервойну с США и Европой, вмешивается в их выборы, отравляет оппонентов на чужой земле и убивает журналистов дома, вторгается в соседей и аннексирует их земли – как это было с Крымом после вторжения на эту украинскую территорию в 2014 году. Он пытался отделить Соединенные Штаты от их европейских союзников, предоставив им легкий доступ к российской нефти и газу.

Почему в России такой бунт? Отчасти это наша вина. После распада Советской Империи в 1991 году в России царил хаос. Соединенные Штаты могли бы ей помочь. Вместо этого Соединенные Штаты пригласили несколько стран бывшего Восточного блока присоединиться к НАТО, расширив этот антисоветский альянс до границ России. Мы даже поставили туда баллистические ракеты.

Эти излишне провокационные действия подогревали постоянный страх России оказаться в окружении Запада. Обострились отношения с США.

Барак Обама пытался «перезагрузить» Россию в 2009 году, и какое-то время это срабатывало. Он и президент Дмитрий Медведев подписали новый Договор о стратегических вооружениях. Но когда Владимир Путин вернулся к власти в 2012 году, он в значительной степени покинул Соединенные Штаты, и у Путина был другой приоритет: восстановление безопасности и величия советских времен в уменьшающейся России. И сведение старых счетов.

Путин начал саботировать своих соседей, аннексировать территории, укреплять свою местную популярность, демонизировать Соединенные Штаты, использовать свою дружбу с нашим нынешним президентом, чтобы сеять раскол в НАТО, подрывая санкции США в отношении России из-за Крыма и избегая осуждения за пиратство и вмешательство в выборы. И другие грехи.

Путин управляет Россией как частной вотчиной. У него нет серьезных конкурентов, и недавно он изменил закон, продлив срок полномочий на 16 лет. Это будет проблемой для Байдена и всего мира еще долгое время.

Хотя наш нынешний президент наладил более тесные связи с Москвой, недовольство растет. Pew International Poll показал, что популярность России среди американцев в последние годы снизилась, как и положение Соединенных Штатов в этой стране.

Что ты делаешь с Россией? Соединенные Штаты должны решительно отреагировать на недавние нападения пиратов в стране и восстановить нашу раздробленную коалицию европейских союзников. В то же время мы должны углубить наши текущие контакты с Россией и найти области, представляющие общий интерес.

Как изменение климата. Глобальное потепление может помочь России в долгосрочной перспективе, но тогда с Путиным покончено. Так что сейчас он может быть заинтересован в уменьшении ущерба.

Соединенные Штаты должны сделать еще одно: возродить холодную войну. Не в сдерживании и кубинском ракетном кризисе, а в компоненте мягкой силы – амбициозной образовательной и культурной программе обмена, которую мы начали в 1958 году и которая сейчас практически мертва. Советский Союз прислал нам поэта Евгения Евтушенко, композитора Дмитрия Капалевского и балет Большого театра. Мы дали им Бенни Гудмана, Бостонский симфонический оркестр и Motley Crowe.

Это был честный бой, и мы победили. Советский Союз распался в 1991 году.

Обожаю Большой. А также Московский симфонический оркестр, современная российская фантастика и фильмы Андрея Тарковского. Итак, он их принес. Мы можем чему-то научиться. И давайте отправим к россиянам Джеймса Тейлора, Билли Эйлиш, Колсона Уайтхеда, Кехинде Уайли и «Гамильтона».

Поставим Путина на колени. Эй, в прошлый раз тебе это удалось.