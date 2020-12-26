Допинг в России запрещен на два года. Ни Олимпиады, ни чемпионата мира

Осуждение, но с своего рода компромиссом: Россия Недостойный этого Допинговый скандал Но это будет в двух следующих выпусках Олимпиады. Дас вдвое сокращает четырехлетний запрет, введенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).
Решение принято накануне ежегодной конференции президента России Владимира Путина. Двухлетнее отстранение, принятое арбитражным судом Лозанны, подтверждает исключение Москвы из участия в летних Олимпийских играх в Токио (перенесенных с 2020 на 2021 год из-за чрезвычайного положения правительства) и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Из самых важных мировых турниров, запланированных на период отстранения.
Следует
Российские спортсмены, а также команды, не участвующие в допинговых мероприятиях, смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета (МОК), как это уже произошло на последних Зимних играх 2018 года в Пхеньяне. Российский допинговый скандал длился годами, потому что суд 2014 года выявил запрещенные практики.
Этапы подтверждения существования российского «государственного стимулятора»
В конце 2014 года, когда немецкое телевидение ARD показало документальный фильм, начался так называемый государственный допинговый скандал, в котором осуждался скрытый метод допинга и манипуляции, а также освещение решений о допинг-контроле российскими спортсменами.
Затем Вада создал первую независимую комиссию во главе с Диком Паундом для расследования. В итоговом отчете комиссии, опубликованном в ноябре 2015 года, подозрения подтвердились.
В мае 2016 года компания поручила канадскому адвокату Ричарду Макларену, главе новой Независимой комиссии, начать расследование с целью получения доказательств в поддержку обвинений. Согласно отчету McLaren, более тысячи российских спортсменов воспользовались системой в период с 2011 по 2015 год (включая зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи). Было продемонстрировано существование государственного аппарата, начиная с Министерства спорта и кончая Секретной службой и Антидопинговой лабораторией в Москве, в которую входили и защищали российские спортсмены, употребляющие наркотики.
После этого Вада призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) исключить Россию из Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г. Паралимпийский комитет решил дисквалифицировать всю российскую делегацию, МОК. Вада допустил 271 из 389 спортсменов, выдвинутых Олимпийским комитетом России на Игры.
В декабре 2017 года назначенная МОК комиссия во главе с бывшим федеральным советником Швейцарии Сэмюэлем Шмидтом подготовила окончательный документ по его запросам, который подтвердил все предыдущие запросы. Несколькими днями позже Исполком МОК одобрил ряд мер по рассмотрению Игр в Пхеньяне 2018 года, в которых Олимпийский комитет России немедленно приостановил участие и призвал только российских спортсменов заниматься спортом, никогда не употребляя допинг, и они соответствовали множеству критериев. Эти спортсмены выступят под олимпийским флагом. Кроме того, 43 российских спортсмена потеряли все результаты, полученные в Сочи в 2014 году, и были исключены из участия в будущих Олимпийских играх.
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