Допинг в России запрещен на два года. Ни Олимпиады, ни чемпионата мира

Осуждение, но с своего рода компромиссом: Россия Недостойный этого Допинговый скандал Но это будет в двух следующих выпусках Олимпиады. Дас вдвое сокращает четырехлетний запрет, введенный Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).









© Брендан Смиловский / AFP





Решение принято накануне ежегодной конференции президента России Владимира Путина. Двухлетнее отстранение, принятое арбитражным судом Лозанны, подтверждает исключение Москвы из участия в летних Олимпийских играх в Токио (перенесенных с 2020 на 2021 год из-за чрезвычайного положения правительства) и зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Из самых важных мировых турниров, запланированных на период отстранения.



Воспроизвести видео снова

Следует

Российские спортсмены, а также команды, не участвующие в допинговых мероприятиях, смогут участвовать в Играх под нейтральным флагом Международного олимпийского комитета (МОК), как это уже произошло на последних Зимних играх 2018 года в Пхеньяне. Российский допинговый скандал длился годами, потому что суд 2014 года выявил запрещенные практики.

Этапы подтверждения существования российского «государственного стимулятора»

В конце 2014 года, когда немецкое телевидение ARD показало документальный фильм, начался так называемый государственный допинговый скандал, в котором осуждался скрытый метод допинга и манипуляции, а также освещение решений о допинг-контроле российскими спортсменами.

Затем Вада создал первую независимую комиссию во главе с Диком Паундом для расследования. В итоговом отчете комиссии, опубликованном в ноябре 2015 года, подозрения подтвердились.

В мае 2016 года компания поручила канадскому адвокату Ричарду Макларену, главе новой Независимой комиссии, начать расследование с целью получения доказательств в поддержку обвинений. Согласно отчету McLaren, более тысячи российских спортсменов воспользовались системой в период с 2011 по 2015 год (включая зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи). Было продемонстрировано существование государственного аппарата, начиная с Министерства спорта и кончая Секретной службой и Антидопинговой лабораторией в Москве, в которую входили и защищали российские спортсмены, употребляющие наркотики.

После этого Вада призвал Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК) исключить Россию из Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 г. Паралимпийский комитет решил дисквалифицировать всю российскую делегацию, МОК. Вада допустил 271 из 389 спортсменов, выдвинутых Олимпийским комитетом России на Игры.

В декабре 2017 года назначенная МОК комиссия во главе с бывшим федеральным советником Швейцарии Сэмюэлем Шмидтом подготовила окончательный документ по его запросам, который подтвердил все предыдущие запросы. Несколькими днями позже Исполком МОК одобрил ряд мер по рассмотрению Игр в Пхеньяне 2018 года, в которых Олимпийский комитет России немедленно приостановил участие и призвал только российских спортсменов заниматься спортом, никогда не употребляя допинг, и они соответствовали множеству критериев. Эти спортсмены выступят под олимпийским флагом. Кроме того, 43 российских спортсмена потеряли все результаты, полученные в Сочи в 2014 году, и были исключены из участия в будущих Олимпийских играх.