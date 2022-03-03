Допинг: трое российских борцов временно дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил

Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что российские борцы Дарья Лексина, Алексей Чехов и Елена Вострикова были временно отстранены в четверг после того, как тесты показали, что они использовали запрещенные вещества. Лексина выступает в женской весовой категории до 48 кг, а Вострикова выступает в женской весовой категории до 50 кг. Щеков — борец.

Антидопинговое агентство заявило, что подтвердило нарушения антидопинговых правил в отношении троицы на основании данных, полученных Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) из московской лаборатории. «ITA заявляет, что оно подтвердило НАДП в отношении следующих российских борцов в соответствии с разделом 2.2 (Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или метода) Антидопинговых правил UWW (UWW ADR)», — говорится в заявлении.

«Спортсмены были уведомлены о проблемах и временно отстранены до решения вопроса», — добавил он. Управление информационных технологий заявило, что утверждения были основаны на расследованиях, проведенных Отделом разведки и расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA I&I) и профессором Ричардом Маклареном утверждений о систематическом применении допинга в российском спорте, а также на данных Московской лабораторной системы управления информацией (LIMS). данные, полученные I&I ВАДА с опозданием, со временем.

«В частности, в ходе этих расследований были выявлены данные LIMS, свидетельствующие о наличии запрещенных веществ в образцах, представленных спортсменами в 2012 году», — говорится в сообщении. В среду ITA подтвердило НАДП в отношении шести российских тяжелоатлетов и возбудило уголовное дело против российского тяжелоатлета Феликса Халибекова по обвинению в употреблении запрещенных веществ.

Халибеков, серебряный призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2016 года, был признан виновным в употреблении запрещенного вещества в октябре 2020 года. 7 июня 2022 г. и исключить все результаты соревнований с 21 июня 2012 г. по 21 июня 2016 г.

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