Rusada Сегодня утром 20-летний мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы. Виктория Коновалова, Осужден за нарушение антидопинговых правил. На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Дисквалификация начинается 15 декабря 2020 г. и заканчивается 15 декабря 2024 г. в случае подтверждения.

Коновалова В этом году он выступал на этапах юниорского Кубка России, заняв третье место в спринте и преследовании, а также выиграл эстафету с командой Красноярского края.

Российские СМИ отметили, как эта девушка тренируется в школе биатлона Красноярск С тренером Людмила ПановаТренер Маргариты Васильевой был дисквалифицирован за пропуск трех допинг-тестов год назад, в результате чего российская эстафета отменила некоторые решения, что привело к поражению его национальной сборной.

В Союз биатлонистов России Сделал заявление по: Союз биатлонистов России совместно с Региональной федерацией биатлонистов проводит внутреннее расследование фактов допингового нарушения Викторией Коноваловой, сообщается на официальном сайте Российского антидопингового агентства. RPU делает большую работу по продвижению антидопинга. Этот несчастный случай с 20-летним спортсменом усиливает наше желание сделать эту работу еще более решающей, пока допинг в нашем виде спорта не будет полностью отменен »..