Дорога США к мужской медали по спортивной гимнастике – трудная

ТОКИО. Несмотря на то, что Симона Байлз в течение многих лет перехитрила спортсменов с помощью супер-рутинных сложностей, мужская гимнастика из США заняла пятое место на своих третьих Олимпийских играх в понедельник вечером, в основном потому, что они продолжают отслеживать лучшие программы в мире, когда дело касается сложных навыков.
Обычные трудности, конечно, – это еще не все. Команда Олимпийского комитета России из четырех человек, которая обыграла Японию менее чем на одну десятую балла, с 262,5 до 262,397, за золотую медаль, уступила семь десятых балла стартовой ценности японца, но компенсировала это исполнением. оценки. .
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