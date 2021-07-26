Дорога США к мужской медали по спортивной гимнастике – трудная

ТОКИО. Несмотря на то, что Симона Байлз в течение многих лет перехитрила спортсменов с помощью супер-рутинных сложностей, мужская гимнастика из США заняла пятое место на своих третьих Олимпийских играх в понедельник вечером, в основном потому, что они продолжают отслеживать лучшие программы в мире, когда дело касается сложных навыков.

Обычные трудности, конечно, – это еще не все. Команда Олимпийского комитета России из четырех человек, которая обыграла Японию менее чем на одну десятую балла, с 262,5 до 262,397, за золотую медаль, уступила семь десятых балла стартовой ценности японца, но компенсировала это исполнением. оценки. .

Между тем, сборная США, состоящая из Сэма Микулака, Шейна Вескоса, Броуди Мэллона и Юла Молдауэра, показала 254,594, чуть менее восьми очков отстает от Китайской Республики и на 7,3 балла уступает медальному положению Китая – 261,894.

Оценка по гимнастике состоит из двух компонентов: сложность упражнения, которая является неограниченной и основана на значении самых сложных навыков в упражнении, указанном в Справочнике по гимнастике, и оценка за исполнение, которая начинается с максимум 10,0 и уменьшается, когда судьи замечают форму. ошибки и другие недостатки.

Байлз, пятикратный призер Олимпийских игр и фаворит на обладание женской олимпийской медалью, обычно опережает соперниц на несколько очков, потому что она может выполнять более сложные навыки. Однако американские мужчины по-прежнему не справляются с этим.

Их обычный дефицит сложности составлял 3,9 балла для Китайской Республики, 4,6 для Японии и 4,9 балла для Китая – этого недостаточно, чтобы полностью покрыть дефицит в США, но это хороший показатель того, насколько далеко американцы должны улучшить, чтобы побороться за свою олимпийскую медаль с тех пор. Олимпийские игры. 2008 Бронзовая медаль в Пекине.

Микулак, шестикратный чемпион страны и трехкратный олимпийский чемпион, который выйдет на пенсию после Олимпийских игр, сказал, что его товарищи по команде спешат на тренировку новых навыков и как можно быстрее применить их.

«Эти парни уже говорят о том, чем они будут заниматься в следующем году», – сказал Микулак. «Если есть какое-то послание для всех других молодых людей, которые были вдохновлены просмотром Олимпийских игр, так это выйти на улицу и столкнуться со всеми трудностями прямо сейчас.

«Это примерно то же самое, что сделали Россия, Китай и Япония. Они усложнили задачу в 2017 году. В течение трех лет вы будете все больше и больше доверять этим сложным процедурам. Не думайте об этом на старшем курсе, постарайтесь попасть туда прямо из ворот, и именно здесь мы сможем решить эту трудную задачу ».

Все четверо мужчин, принявших участие в понедельник, являются ветеранами программ NCAA, включая Вискуса, продюсера ныне несуществующей программы Миннесоты. Хотя колледжи были основой программы мужской гимнастики в США, Вескос сказал, что групповое мышление может быть недостатком.

«В конечном итоге не стоит рисковать», – сказал он. «Я был виноват в этом много раз и использовал навыки только для успешного выполнения упражнения. Но вы знаете, когда дело дошло до развития гимнастики США и вывода нас на металлический подиум, это не помогло.

«Нам действительно нужно подумать о наших приоритетах и ​​сосредоточить нашу энергию на увеличении сложности и сделать это приоритетом, а не добираться до чистых сетов».

Гимнастика США также стоит перед трудным путем сохранения жизни десятков программ колледжей, включая Оклахому (Малдауэр), Мичиган (Микулак) и Стэнфорд (Мэлоун), чемпионов NCAA и ведущего продюсера мужской национальной сборной.

USA Gymnastics объединилась с консалтинговой фирмой, чтобы определить способы сохранить оставшиеся программы. Возможные решения включают изменение формата соревнований для повышения развлекательной ценности обычных зрителей.

Поскольку мужская команда переживает пост-микулакскую эпоху, вечер понедельника принадлежит команде Китайской Республики, которая не участвует в соревнованиях под российским флагом из-за нарушений допинга, которые широко распространены в российском спорте.

Соревнования дошли до шестого, заключительного раунда, когда Китайская Республика находилась на паркете, а Китай – на перекладине. Никита Нагорне, третий и последний человек, выступивший на земле, через несколько секунд после главного комментатора Японии Дайки Хашимото, поставил хозяев на 15,1, чтобы поставить их на место.

Артур Далалоян получил травму ахилла, потребовавшую в этом году операцию, набрав всего 13 993 балла на земле, и сборная Китая потребовала от Нагорного выполнения упражнений.

Нагорный финишировал безупречно, свернувшись со своими товарищами по команде в ожидании его результата, а затем рухнул на ковер, когда счет 14,366 оказался достаточным, чтобы вывести команду ROC на первое место.

Что касается американцев, то они прошли первые пять кругов без серьезных стилистических ошибок, оставшись в пределах досягаемости четвертого круга. Но судьи сокрушили Микулака и Вискоса с крупными ошибками исполнения, чтобы победить американца под властью Великобритании.

Американцы финишировали вторыми в совокупности в высокой планке, уступив только Японии, но финиширование в предпоследнем раунде на паркете среди восьми команд отняло эту подушку.