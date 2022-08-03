Дорогие подарки и близкие отношения были обычным явлением в Твиттере, говорит бывший российский сотрудник Твиттера.

Бывший сотрудник показал во вторник, что политика, согласно которой необходимо сообщать о любом подарке на сумму более 100 долларов, редко применяется.

САН-ФРАНЦИСКО (CN) — Российский коллега бывшего сотрудника Twitter, обвиняемого в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, во вторник свидетельствовал на суде над своим бывшим коллегой, что гигант социальных сетей ожидает, что менеджеры его медиа-партнеров попытаются угодить высокопоставленным пользователям, чтобы увеличить Доход Твиттера. .

Алексей Челестенко, имеющий двойное российско-американское гражданство, ныне проживающий в России, работал с Ахмедом Абуаммо с 2013 по 2015 год, когда Абуаммо покинул Twitter. В то время они были единственными менеджерами по медиа-партнерству в своих регионах, помогая громким именам в правительстве, новостях и развлечениях подтверждать свои учетные записи с синим значком и продвигать себя на платформе. У компании было имя для этих пользователей: «Очень важные твиттеры».

Шелестенко сказал, что цель состояла в том, чтобы наладить отношения с известными людьми и заставить их больше использовать Twitter. Он свидетельствовал: «Менеджер по медиа-партнерству работал с отдельными лицами и организациями, которые, по мнению Twitter, были ценны для платформы и пользователей. Я отвечал за Twitter в России. Чем больше я преуспевал в своей работе, общаясь с нашими медиа-партнерами и получая чтобы они твитнули, тем больше было контента. Который он получит. Чем больше твитов, тем больше рекламы Твиттер сможет продать и тем больше дохода он получит».

«Означает ли это, что она должна была работать с российским правительством?» Я спросил Анжелу Чуанг, адвоката Абу-Амо, и Шелестенко ответил: «Да».

Адвокаты Абуаммо предоставили показания Шелстенко, чтобы подкрепить свой аргумент о том, что Абуаммо, которому удалось установить партнерские отношения со СМИ на Ближнем Востоке, просто выполнял свою работу.

Внутренние документы Twitter, представленные жюри во вторник, показали, что Twitter ожидал, что его менеджеры будут «основным вкладом в рост» в своих регионах, что в случае Абуаммо означает развитие отношений в Саудовской Аравии, одном из 10 крупнейших рынков Twitter по количеству пользователей.

Челестенко сказал, что он, как ожидается, будет работать с членами российского правительства, в том числе с президентом Владимиром Путиным.

«Вы лично одобряли каждую политику российского правительства?» — спросил Чуанг.

— Не знал, — ответил Шелестенко.

«Так что, даже если вы не согласны со всей политикой правительства, вы все равно рассчитываете работать с людьми в российском правительстве?» Она спросила.

Он ответил: «Я был».

«И ожидается ли, что Ахмед будет работать с людьми в правительстве?» — спросил Чуанг.

— Да, — сказал Шелестенко.

Шелестенко сказал, что менеджеры будут встречаться лично с ВИЦ, когда это возможно, и что это «очень важная часть» развития отношений.

Дорогие подарки тоже были привычны. Хотя в Твиттере существовала политика, согласно которой о любом подарке на сумму более 100 долларов необходимо сообщать, Шелестенко сказал, что она редко соблюдается. «Я получил подписанный футбольный мяч от футбольной команды, подписанную майку от другой футбольной команды, — сказал Шелестенко. — Мне нужно было пойти на несколько концертов, организованных музыкантами, которым мы помогали в Твиттере». Он сказал, что никогда не сообщал об этом руководству.

Когда в офисе Twitter в Сан-Франциско появилась коробка с игровым оборудованием в знак признательности производителя игрового оборудования за то, что она помогла им получить синюю галочку для некоторых из их основных аккаунтов в Twitter, Шелестенко показал, что он «отдал ее детям». которые играли в игры» После того, как его менеджер сказал, что он может делать с ним все, что захочет.

«Вы помните, какой партнер сообщил о подарках?» — спросил Чуанг, и Шелестенко ответил: «Нет, не знаю».

Его бывший коллега Абуаммо попадает в беду из-за того, что получает все более щедрые подарки. Прокуратура утверждает, что он получил 300 000 долларов и роскошные часы после того, как в конце 2014 и начале 2015 года передал конфиденциальные данные пользователей Twitter, скрывающихся за некоторыми аккаунтами оппозиции, саудовскому чиновнику.

Ему предъявлены обвинения в том, что он действует в качестве иностранного агента без уведомления правительства США, мошенничестве с использованием электронных средств связи, заговоре, отмывании денег и фабрикации улик для сокрытия предполагаемых преступлений. Правительственная версия в значительной степени опирается на часть дела о заговоре, а также вовлекает Али Альзабара, еще одного сотрудника Twitter, который якобы имел доступ к большему количеству учетных записей, чем Абуаммо, и бежал в Саудовскую Аравию после своего ареста в 2015 году.