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Дорогие подарки и близкие отношения были обычным явлением в Твиттере, говорит бывший российский сотрудник Твиттера.

3 августа, 2022
Apollinariya Soloveva

Бывший сотрудник показал во вторник, что политика, согласно которой необходимо сообщать о любом подарке на сумму более 100 долларов, редко применяется.

САН-ФРАНЦИСКО (CN) — Российский коллега бывшего сотрудника Twitter, обвиняемого в шпионаже в пользу Саудовской Аравии, во вторник свидетельствовал на суде над своим бывшим коллегой, что гигант социальных сетей ожидает, что менеджеры его медиа-партнеров попытаются угодить высокопоставленным пользователям, чтобы увеличить Доход Твиттера. .

Алексей Челестенко, имеющий двойное российско-американское гражданство, ныне проживающий в России, работал с Ахмедом Абуаммо с 2013 по 2015 год, когда Абуаммо покинул Twitter. В то время они были единственными менеджерами по медиа-партнерству в своих регионах, помогая громким именам в правительстве, новостях и развлечениях подтверждать свои учетные записи с синим значком и продвигать себя на платформе. У компании было имя для этих пользователей: «Очень важные твиттеры».

Шелестенко сказал, что цель состояла в том, чтобы наладить отношения с известными людьми и заставить их больше использовать Twitter. Он свидетельствовал: «Менеджер по медиа-партнерству работал с отдельными лицами и организациями, которые, по мнению Twitter, были ценны для платформы и пользователей. Я отвечал за Twitter в России. Чем больше я преуспевал в своей работе, общаясь с нашими медиа-партнерами и получая чтобы они твитнули, тем больше было контента. Который он получит. Чем больше твитов, тем больше рекламы Твиттер сможет продать и тем больше дохода он получит».

«Означает ли это, что она должна была работать с российским правительством?» Я спросил Анжелу Чуанг, адвоката Абу-Амо, и Шелестенко ответил: «Да».

Адвокаты Абуаммо предоставили показания Шелстенко, чтобы подкрепить свой аргумент о том, что Абуаммо, которому удалось установить партнерские отношения со СМИ на Ближнем Востоке, просто выполнял свою работу.

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Внутренние документы Twitter, представленные жюри во вторник, показали, что Twitter ожидал, что его менеджеры будут «основным вкладом в рост» в своих регионах, что в случае Абуаммо означает развитие отношений в Саудовской Аравии, одном из 10 крупнейших рынков Twitter по количеству пользователей.

Челестенко сказал, что он, как ожидается, будет работать с членами российского правительства, в том числе с президентом Владимиром Путиным.

«Вы лично одобряли каждую политику российского правительства?» — спросил Чуанг.

— Не знал, — ответил Шелестенко.

«Так что, даже если вы не согласны со всей политикой правительства, вы все равно рассчитываете работать с людьми в российском правительстве?» Она спросила.

Он ответил: «Я был».

«И ожидается ли, что Ахмед будет работать с людьми в правительстве?» — спросил Чуанг.

— Да, — сказал Шелестенко.

Шелестенко сказал, что менеджеры будут встречаться лично с ВИЦ, когда это возможно, и что это «очень важная часть» развития отношений.

Дорогие подарки тоже были привычны. Хотя в Твиттере существовала политика, согласно которой о любом подарке на сумму более 100 долларов необходимо сообщать, Шелестенко сказал, что она редко соблюдается. «Я получил подписанный футбольный мяч от футбольной команды, подписанную майку от другой футбольной команды, — сказал Шелестенко. — Мне нужно было пойти на несколько концертов, организованных музыкантами, которым мы помогали в Твиттере». Он сказал, что никогда не сообщал об этом руководству.

Когда в офисе Twitter в Сан-Франциско появилась коробка с игровым оборудованием в знак признательности производителя игрового оборудования за то, что она помогла им получить синюю галочку для некоторых из их основных аккаунтов в Twitter, Шелестенко показал, что он «отдал ее детям». которые играли в игры» После того, как его менеджер сказал, что он может делать с ним все, что захочет.

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«Вы помните, какой партнер сообщил о подарках?» — спросил Чуанг, и Шелестенко ответил: «Нет, не знаю».

Его бывший коллега Абуаммо попадает в беду из-за того, что получает все более щедрые подарки. Прокуратура утверждает, что он получил 300 000 долларов и роскошные часы после того, как в конце 2014 и начале 2015 года передал конфиденциальные данные пользователей Twitter, скрывающихся за некоторыми аккаунтами оппозиции, саудовскому чиновнику.

Ему предъявлены обвинения в том, что он действует в качестве иностранного агента без уведомления правительства США, мошенничестве с использованием электронных средств связи, заговоре, отмывании денег и фабрикации улик для сокрытия предполагаемых преступлений. Правительственная версия в значительной степени опирается на часть дела о заговоре, а также вовлекает Али Альзабара, еще одного сотрудника Twitter, который якобы имел доступ к большему количеству учетных записей, чем Абуаммо, и бежал в Саудовскую Аравию после своего ареста в 2015 году.

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