“Дорогие товарищи!” Вдохновленный реальной историей: происходящее в течение нескольких дней в 1962 году в Новочеркасске, Россия, кремлевский Хрущев только что объявил о повышении цен на продукты питания одновременно с просьбой к промышленным рабочим увеличить свои производственные квоты. Работники локомотивного завода объявили забастовку, которая привела к двухдневным беспорядкам и репрессиям со стороны правительства, а в конечном итоге закончилась резней, устроенной КГБ. Эпизод держался в секрете 30 лет, и наконец эпизод был раскрыт в 1990-х годах.

Кончаловский Вергилий через события в Новочеркасске – сотрудник общественной партии по имени Лёда (Юлия Высоцкая), выросшая во время Второй мировой войны и до сих пор почитающая Сталина. Ее мятежная дочь Светка (Юлия Борова), которая работает на фабрике, где вспыхнуло восстание, не уважает главных государственных деятелей своей страны; Когда мать говорит ей, чтобы она перестала тусоваться с «бунтовщиками», Светка имеет наглость предположить, что они живут в условиях демократии с соответствующей свободой слова и собраний. Отец Леоды, который живет с двумя женщинами, курит и одет как казак, мечтает о досоветских временах.

Уже одно идейное разнообразие семьи Лёды гарантирует «дорогие товарищи»! Он представил бы многогранный взгляд на главу советской истории, которая, хотя и постыдна по своей сути и ее последующему стиранию, содержала в себе множество политических противоречий (которые болезненно воплощает Лёда). Для публики, которая радовалась поразительной сатире Армандо Иянуччи на «Смерть Сталина», менее причудливая версия истории Кончаловского не является исправлением (Яннуччи на самом деле был очень верен фактам, несмотря на свое объяснительное право), а не продолжением: здесь мы не видим Советский Союз по-прежнему гордится своей победой в войне, страдает от голода и геноцида при Сталине, надеется на поистине справедливое и справедливое будущее и одинаково опасается властей и тех, кто их ставит под сомнение. READ В субботу в Санкт-Пит-Бич проходит празднование русского Нового года

Снято в черно-белом формате с соотношением сторон кадра эпохи Мосфильма, на котором изображено «Дорогие товарищи!». Звучит сексуально: у Кончаловского явно были проблемы с кастингом (он старался набирать неизвестных актеров, а лучше было в сюжете утопить зрителей) и авторством. Каким-то чудом его внимание к деталям никогда не бывает самодовольным или навязчивым. Не менее вдумчиво он подходит к трагическому и абсурдному эпизоду. “Дорогие товарищи!” Всегда на цыпочках на грани пародии, никогда не разваливаясь. Кончаловский исключительно искусно воссоздает саму бойню, особенно во время болезненной серии отчаяния и случайных смертей, когда он почти полностью изображает его из окна косметического магазина, в то время как правительство управляет радиостанцией, которая играет вдохновляющую музыку для рабочих, которые лгут. и преследовать их.

Уверенно и умно «Дорогие товарищи!» Очень искренне замечать, что страсть к его третьему действию становится неожиданностью. Кинопроизводство Кончаловского настолько тонкое и сложное, что все происходящее кажется автоматическим и заранее оцененным. “Дорогие товарищи!” Возможно, он не полностью понимает прошлое, но он проходит долгий путь, позволяя людям смотреть на него с такой ясностью, что он может быть одновременно жестким и сострадательным.