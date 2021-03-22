Дорожная карта Fallout 76 на 2021 год: этим летом появится больше сюжетного контента

рисунок : Bethesda

Fallout 76 Требуется новый контент, И, судя по сегодняшней дорожной карте, игрокам придется подождать до лета, чтобы получить ее.

Мы приветствуем новые игровые возможности и постоянные улучшения качества жизни. Запланировано на оставшуюся часть года, новых сюжетных миссий не будет. Fallout 76 Не ранее начала июля, По мотивам игры Обнародована дорожная карта до 2021 года. Вот краткий обзор того, что нас ждет:

Осень : Специальное снаряжение, кемперы, перекладины, расширение ежедневных операций, создание горок и помощь при прицеливании на консоли.

: Специальное снаряжение, кемперы, перекладины, расширение ежедневных операций, создание горок и помощь при прицеливании на консоли. летом : Миссии Steel Reign, Расширенное Легендарное Ремесло, Неограниченные сезонные ранги.

: Миссии Steel Reign, Расширенное Легендарное Ремесло, Неограниченные сезонные ранги. Падать Изменения в частных серверах, расширение повседневных операций.

Изменения в частных серверах, расширение повседневных операций. зима: Более легендарное четырехзвездочное оборудование, Новое сезонное событие о культах и ​​массовых мероприятиях, основанное на инопланетянах и домашних животных в лагере.

рисунок : Bethesda

Прошёл почти год с тех пор, как Bethesda подвела итоги Fallout 76Новая сезонная модель и система наград боевого пропуска. W. Хотя с тех пор в игре появилось немного нового контента, многие из них были основаны на Нет- Даже и Un измельчает ежедневно и еженедельно. Заключение лета История Brotherhood of Steel со Steel Reign подходит к концу Fallout 76Первая значительная часть нового контента за несколько месяцев после сезонных обновлений.

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а Насколько мне понравилась мини-кампания ” В первой половине я очень высоко ценю лагерное животное. Пока Fallout 76 В настоящее время у нее есть система для Подчиняйте и ловите диких существ, Он она’ Скучная и рискованная система, о которой раньше мало кто заботился.

Но до зимы еще далеко. Bethesda говорит, что будет Получите дополнительную информацию, чтобы рассказать об остальных планах компании Fallout 76 Этот год в AMA находится на Reddit с датой 23 марта (завтра), 11:30 EST.