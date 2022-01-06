Дорожные условия в Колорадо из-за метели в среду

По данным Национальной метеорологической службы, «ровные дороги — гарантия на весь остаток дня и до вечера».

Колорадо, США. Ожидается, что снег, идущий во двор перед домом в среду днем, создаст хаос в вечерней поездке на работу.

Большая часть снега ожидается с 15 до 18 часов. В районах к северу от Денвера, включая Боулдер и Форт-Коллинз, уже начинаются снегопады и благоприятные погодные условия.

Также возможен снегопад или снежная волна, которая приводит к серьезному ухудшению видимости и плохим условиям движения.

Сначала снег может идти довольно быстро, что может привести к выпадению полдюйма снега уже в 5 часов вечера, что может привести к скольжению дороги в течение первых часов или двух снегопадов.

К тому времени, когда в четверг утром закончится снег, поищите общие скопления размером 1–4 дюймов в районе Денвера и 4–8 дюймов высотой в предгорьях (включая Боулдер) и в Форт-Коллинзе.

Национальная метеорологическая служба призывает водителей планировать заранее и не торопиться, если они находятся на дороге в остальную часть дня.

По состоянию на 16:00 среды на большей части Денвера выпал ровный снег.

Скользкие дороги — гарантия на весь остаток дня до вечера. Это с шоссе I-25 и CO-52 к северу от Денвера. Ожидайте, что скользкие дороги двинутся на юг через всю станцию ​​метро Денвера в следующий час.

Планируйте заранее и будьте в безопасности, если вы едете на улице. # корова pic.twitter.com/CVqkMtTFqr — NWS Боулдер (NWSBoulder) 5 января 2022 г.

Полный прогноз: сегодня в Колорадо вернутся снег и отрицательные температуры

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Основные закрытия

Автомагистраль между штатами 76 закрыта к востоку от кустов до Небраски и к западу от Небраски до Стерлинга из-за снегопада и ограниченной видимости.

Перевал Лавленд между I-70 и Монтесума-роуд закрыт из соображений безопасности.

US 40 (Bunny Ears Trail) закрыта в обоих направлениях между Стимбот-Спрингс и Креммлингом.

США 287 N закрыта от площади Теда до Вайоминга (к северу от Форт-Коллинза). READ Чилийские женщины блистают в голосовании по конституции, поскольку больше мужчин должны иметь ногу, чтобы оставаться равными

По теме: Хороший снег ожидается на переднем хребте в среду, поскольку картина замедляется.

Следите за последними дорожными условиями здесь:

Серии Колорадо и законы о тяговых усилиях

Департамент транспорта Колорадо (CDOT) призвал путешественников ознакомиться с кодексами законов о цепях и тяговых усилиях, прежде чем отправиться в путь:

Закон 18 / Закон о коммерческой сети: Коммерческие автомобили и грузовики должны иметь цепи. Транспортные средства без цепей часто теряют сцепление с дорогой, что приводит к задержкам движения, а иногда и к перекрытию дорог. Для безопасности путешествующих людей очень важно, чтобы цепи использовались в соответствии с законом о цепях в Колорадо.

Коммерческие автомобили и грузовики должны иметь цепи. Транспортные средства без цепей часто теряют сцепление с дорогой, что приводит к задержкам движения, а иногда и к перекрытию дорог. Для безопасности путешествующих людей очень важно, чтобы цепи использовались в соответствии с законом о цепях в Колорадо. Правило 15 / Закон о буксировке пассажиров: Все легковые автомобили должны иметь всепогодные шины глубиной 3/16 дюйма. Транспортные средства должны иметь один из следующих вариантов: зимние шины, шины с классом грязи / снега (M + S), цепи или альтернативные тяговые устройства, такие как автоматический носок. Полноприводные и полноприводные автомобили должны иметь зимние или всесезонные шины.

Все легковые автомобили должны иметь всепогодные шины глубиной 3/16 дюйма. Транспортные средства должны иметь один из следующих вариантов: зимние шины, шины с классом грязи / снега (M + S), цепи или альтернативные тяговые устройства, такие как автоматический носок. Полноприводные и полноприводные автомобили должны иметь зимние или всесезонные шины. Код 16 / Закон о пассажирских цепях: Цепи нужны всем легковым автомобилям, за исключением автомобилей AWD и AWD с всесезонными шинами с глубиной протектора 3/16 дюйма.

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