Достигнута договоренность о новом нероссийском источнике энергии для Европы

Лидеры Венгрии, Румынии, Грузии и Азербайджана в субботу достигли договоренности о подводном электрическом соединителе, который может стать новым источником энергии для Европейского Союза в условиях кризиса энергоснабжения, вызванного войной на Украине.

Соглашение включает кабель, проложенный по дну Черного моря и соединяющий Азербайджан с Венгрией через Грузию и Румынию.

Соглашение было заключено в то время, когда Венгрия, которая активно лоббировала санкции ЕС против России из-за войны на Украине, ищет дополнительные источники ископаемого топлива, чтобы уменьшить свою сильную зависимость от российской нефти и газа.

Азербайджан планирует экспортировать электроэнергию с морских ветряных электростанций в Европу через Грузию, кабель по дну Черного моря, а затем в Румынию и Венгрию.

Офис президента Румынии Клауса Йоханниса заявил в пятницу, что соглашение между четырьмя странами обеспечит «финансовую и техническую основу» для проекта подводного электрического кабеля.

В заявлении говорится, что проект направлен на диверсификацию энергоснабжения и повышение региональной энергетической безопасности.

В пятницу румынский производитель природного газа Romgaz также заявил, что подписал контракт с азербайджанской государственной нефтяной компанией SOCAR на получение природного газа через так называемый Южный газовый коридор, поставки по которому должны начаться 1 января. Стратегические цели «диверсифицировать источники природного газа.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в августе, что Азербайджан вскоре будет производить «большое количество зеленой электроэнергии» с помощью морских ветряных электростанций, и что, подписав проект Мосула, который мог бы доставить эту энергию в Европу, Венгрия выполнила требования двух ЕС. государства-члены должны участвовать, чтобы инвестиции финансировались блоком.

Сигарто сказал, что проект может быть завершен за три-четыре года и станет важным шагом на пути к диверсификации энергоснабжения и достижению целей углеродной нейтральности.

История продолжается

На этой неделе Чиярто встретился с официальными лицами Катара и Султаната Оман по поводу возможности импорта нефти и природного газа в Венгрию в будущем из двух ближневосточных стран, что является еще одним признаком того, что Венгрия предпринимает шаги по сокращению 85% своего импорта. природный газ и газоснабжение. В настоящее время более 60% своей нефти она получает из России.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Румынии Йоханнис, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Азербайджана Ильхам Алиев приняли участие в церемонии подписания в Бухаресте в субботу вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Спайк сообщил из Будапешта. Стивен МакГрат участвовал в Бухаресте.