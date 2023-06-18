Дестини Ховард из Gillett была включена в программу Spectrum Scholar Program, ежегодную стипендиальную программу колледжа Charter Communications Inc. Для малопредставленных студентов с финансовыми проблемами. Ховард получит стипендию в размере 20 000 долларов, будет назначен наставником в Charter Communications и получит возможность пройти стажировку в одном из офисов компании в Стэмфорде, штат Коннектикут; Шарлотта. Сент-Луис; или Денвер. Вы поступите в Государственный университет Северной Каролины A&T, исторически сложившийся государственный исследовательский университет для чернокожих в Гринсборо, Северная Каролина, по специальности «Маркетинг».

Джозайя Каприно начал с Маумеля в Обществе чести Phi Kappa Phi, старейшем и наиболее избирательном обществе чести колледжа во всех дисциплинах. Каприно начал работать в Национальном разведывательном университете. Национальный разведывательный университет — исследовательский университет, аккредитованный на федеральном уровне, в Бетесде, штат Мэриленд.

Джадиан Уотсон из Арканзасского государственного университета был выбран первокурсником Гилмана. Уотсон из Юдсонии с отличием занимается социальной работой с несовершеннолетними в исследованиях испанского языка и защиты прав детей. Учитесь за границей по программе погружения в испанский язык в Коста-Рике. Стипендия Гилмана обеспечивает финансирование для тех, кто хочет учиться за границей и у кого иначе может не быть возможности сделать это. Стипендия открыта для студентов бакалавриата, получающих финансирование от Федерального гранта Пелла в двух- и четырехгодичных колледжах и университетах. Стипендиаты Гилмана получают до 5000 долларов США на оплату обучения за границей. В планы на будущее Уотсон входит получение степени магистра социальной работы и помощь жертвам межличностного насилия.

Два студента — оба из Университета Арканзаса в Фейетвилле — были выбраны получателями американской студенческой программы Фулбрайта на 2023–2024 годы. Джейкоб Кондран из Литл-Рока и Спенсер Хазелислип из Кэбота были названы финалистами конкурса «Ассистент преподавателя английского языка». Получатели премии отмечены как финалисты Фулбрайта. Кундран окончил университет с отличием в мае 2021 года со степенью бакалавра гуманитарных наук в области истории, международных и глобальных исследований и политических наук. Финалист ассистента преподавателя английского языка в Азербайджане. Кундран учится в аспирантуре Карлова университета в Праге, Чехия, и Констанцского университета в Констанце, Германия. Хейзлип окончила университет с отличием в мае 2023 года, получив степень бакалавра химических наук и степень бакалавра искусств по испанскому языку. Он был членом колледжа с отличием и заслуженным ученым губернатора Арканзаса и получил стипендию Государственного департамента США по критическим языкам для изучения русского языка. Хазислип – финалист программы Ассистент преподавателя английского языка в Казахстане.

Arkansas Achievers — это возможность отметить достижения жителей Арканзаса. Принимаются гражданские и военные достижения.

Пожалуйста, следуйте этим инструкциям: Успешно(е):

1) Должен быть из Арканзаса или окончил школу в Арканзасе.

2) Получил награду, стипендию, медаль или повышение по службе.

Он не принимает конкурсы, списки деканов, выпускные или призывы на военную службу.

Без картинок, пожалуйста.

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